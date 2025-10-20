Se supo qué dijo Yina Calderón en el ring antes de retirarse de pelea con Andrea Valdiri

El sábado 18 de octubre se llevó a cabo en Bogotá Stream Fighters 4, un evento que reunió a varias celebridades digitales para enfrentarse entre ellas en un ring de boxeo y delante de miles de personas, que compraron la boleta.

Sin duda, el enfrentamiento más atractivo era el de Yina Calderón y Andrea Valdiri, creadoras de contenido digital que han mostrado públicamente su enemistad. No obstante, la pelea no fue lo que el público esperaba, pues Calderón quiso retirarse poco después. Pese a que Valdiri intentó convencerla de que no dejara el ring, por el bien del espectáculo, ella se mantuvo en su posición y al final salió escoltada, pues la gente le empezó a lanzar objetos.

No obstante, antes de tomar la decisión, Yina Calderón habló con sus acompañantes, que también intentaron que siguiera en la lucha (literalmente), pero ella les dio sus razones para no continuar.

“Hágame caso, me va a noquear, yo no le voy a dar el gusto. Es mejor así. No soy bruta”, dijo Calderón a las personas que la acompañaron, dejando ver que en realidad lo que no quería era perder frente a la barranquillera.



La decisión de Calderón no solo molestó a los asistentes al evento de Westcol, sino también a internautas que estaban siguiendo la pelea a través de la transmisión en vivo. Pese a los malos comentarios, la también DJ se sintió orgullosa de haberse retirado.

Por lo mismo, algunos consideraron que la huilense ya tenía todo planeado y que desde un principio tenía la intención de no pelear. Y es que si se retiraba antes, debía pagar una millonaria multa.

Qué dijo Westcol por el retiro de Yina Calderón en la pelea contra Andrea Valdiri

El ‘streamer’ antioqueño también se pronunció sobre la decisión de la empresaria de fajas y se mostró decepcionado de que el 'show' no se pudiera dar. "Estoy muy triste. Trate desde el primer día que organice la pelea de que esto no sucediera, lo siento a todos los que esperaban esta pelea", escribió en su cuenta de X (antes Twitter).