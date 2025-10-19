La razón por la que Yina Calderón no peleó con Andrea Valdiri y se retiró: ¿tenía todo planeado?

Stream Fighters 4 sin duda se llevó todas las miradas con los enfrentamientos de influenciadores y creadores de contenido, sin embargo, fue la pelea de Yina Calderón y de Andrea Valdiri la que se convirtió en el centro de atención, aunque por la razón que pocos esperaban.

Muchos querían verlas en el ring poniéndose a prueba y apostaban por el triunfo de una u otra, no obstante, la situación terminó de otra manera, esto, debido a que la DJ decidió retirarse solo segundos después de que iniciara el primer round.

Qué le pasó a Yina Calderón en Stream Fighters 4

Vale la pena mencionar que en varias ocasiones intentó asegurar que ya no participaría en el evento, algunas de estas fueron después de un en vivo con Westcol y otras en entrevistas en las que aseguró que sería muy rigurosa con el tema del peso y las condiciones de la pelea.



De hecho, previo al evento había escrito en sus historias: “Espero que no se presente favoritismo durante el evento por parte del dueño Westcol hacia algunas de las peleadoras, pues todos somos parte y debe ser transparente”.

Aunque muchos pensaban que se retiraría, lo cierto es que de hacerlo habría tenido que pagar una millonaria suma de dinero como multa, el estimado era de 50 mil dólares, lo que en pesos colombianos equivale a más de $192 millones.

A raíz de esto, en redes sociales muchos han comentado que la razón por la que se retiró justo cuando inició la pelea fue, precisamente, porque solo con iniciarla cumplió con el contrato y de esta forma no tendría que pagar ninguna multa.

Vale la pena mencionar que, además de evitar la multa, la empresaria se habría llevado 70 millones como pago por su participación, incluso había dicho que, de saber que sería la pelea principal, habría cobrado mucho más.

Las reacciones en redes sociales no se han hecho esperar y varios aseguran que la mujer se retiró con toda la intención, por lo que algunos la han aplaudido y otros no han dudado en seguir llenándola de críticas:

Yina Calderon demostró que es más maquiavélica y mala que cualquier “mala” de una novela.

1. Cobro dinero

2. No tuvo que pagar cláusula penal

3. Le sacó la piedra a Valdiri porque quedó iniciada

4. Se le tiró el evento a Westcol

5. Y puso a hablar a toda Colombia de ella. pic.twitter.com/dvEYPUngyY — G i O Escobar (@GioEscobar82) October 19, 2025

