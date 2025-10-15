Yina Calderón deberá pagar escandalosa multa si se retira de la pelea con Andrea Valdiri

El 18 de octubre, los fanáticos podrán conectarse a la transmisión en vivo de la pelea estelar entre la DJ de guaracha y la bailarina barranquillera que se desarrollará en el Coliseo Med Plus de Bogotá. Recientemente, se conoció que Calderón estaba presentando problemas de salud, por lo que muchos empezaron a especular sobre una supuesta cancelación de su enfrentamiento deportivo, a pesar de que ella no ha confirmado esta noticia.

Mira también: Yina Calderón besó a una mujer: El Fisgón la pilló bajo los efectos del alcohol



Cuánto es la multa para Yina Calderón y Andrea Valdiri por cancelar su pelea

Al respecto, la influenciadora barranquillera apareció en redes sociales para aclarar que hay un contrato de por medio con Stream Fighters, en donde acordaron que ellas deberán pagar una multa en caso de que se echen para atrás respecto a la contienda.



"Si Yina se retira ella le tiene que pagar una multa a Stream Fighters de 50 mil dólares y esa multa está para las dos. Cualquiera que se retire tiene que pagar 50 mil dólares porque eso está en el contrato, entonces si no tienen para pagar una finca, no creo que tenga para pagar los 50 mil", comentó.



Mira también: Andrea Valdiri comparó su pelea con Yina Calderón con partido de la Selección Colombia

Publicidad

Esto en moneda colombiana serían unos 195 millones de pesos, lo que superaría por más del doble la cifra que Calderón ganó por aceptar la disputa.



Cuánto le pagaron a Yina Calderón por pelear con Andrea Valdiri

En medio de un live, la creadora de contenido digital y amiga de Epa Colombia reveló la cifra que le pagó Westcol en compañía con los productores del evento para participar en esta actividad, añadiendo que debió haber solicitado más dinero para estar allí teniendo en cuenta que es una de las disputas más esperadas debido a los enfrentamientos que ha tenido con algunas figuras públicas a través de las plataformas digitales.

"Yo creo que ya lo he dicho varias veces, me pagaron 70 millones de pesos. Yo no sé por qué no pedí más. Sí, es que yo no sabía nada de eso. Además, yo no soy como avariciosa y yo no sabía que era la pelea estelar, que yo era la pelea más importante. A mí me dijeron '¿quiere pelear acá?' y yo dije 'bueno'", comentó.

Publicidad

Mira también: Ex de Aida Victoria le respondió a Yina Calderón tras relacionarlo con Aleja, del 'Desafío'