En vivo
Día a día
Síguenos en::
Tendencias:
EN VIVO DESAFÍO DEL SIGLO
LA INFLUENCER

Publicidad

logopush.png
¿Quieres saber más de las producciones de Caracol TV? Activa las notificaciones y recibirás información al instante.
Nos vemos luego
¡Veámonos!

Publicidad

Caracol TV  / Actualidad  / Yina Calderón deberá pagar escandalosa multa si se retira de la pelea con Andrea Valdiri

Yina Calderón deberá pagar escandalosa multa si se retira de la pelea con Andrea Valdiri

Recientemente, la empresaria de fajas preocupó a sus seguidores al anunciar que se encontraba indispuesta, pues está a pocos días de enfrentarse a 'La Valdiri' en el ring de boxeo.

Cuánta plata deberán pagar Andrea Valdiri o Yina Calderón si llegan a cancelar su pelea en Stream Fighters.
Cuánta plata deberán pagar Andrea Valdiri o Yina Calderón si llegan a cancelar su pelea en Stream Fighters.
Foto: Instagram @yinacalderonoficial y @andreavaldirisos
Por: Marianella Chavarro Castro
|
Actualizado: 15 de oct, 2025

Publicidad

Publicidad

Publicidad