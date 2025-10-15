Érika Zapata ya tuvo su primer novio, pero no resultó como esperaba: "Encontré al diablo"

La destacada periodista que cubre el departamento de Antioquia en 'Noticias Caracol' concedió una entrevista en donde reveló que recientemente decidió darse una oportunidad en el amor; sin embargo, esta experiencia no resultó ser agradable para ella, pues dio con una persona que se quería aprovechar de su generosidad y de sus buenas intenciones.

Quién fue el primer novio de Érika Zapata

Aunque no reveló la identidad del sujeto, Zapata sí contó cómo inició la relación y por qué decidieron terminar lo que habían construido en el poco tiempo que tuvieron para conocerse. Luego de describir a esta persona como el mismismo "diablo" (de forma jocosa), Zapata contó por qué lo percibe de esta forma.



"Ahí sí caí en las peores manos, en las equivocadas. En ese caso sí sería mi primer novio, que esa es la razón de por qué la gente me vio por ahí llorando en redes hace poquito, que eso se viralizó porque no supe aceptar qué se siente que se burlen de ti", mencionó.

Según explicó, hace por más de 25 días tomaron la decisión de separarse debido a que ella se enteró que este hombre nunca terminó su relación con su expareja sentimental, por lo que cuando ella puso sobre la mesa el tema de conversación, se generó una discusión.



"Finalmente él me trata mal, me hace sentir mal con sus comentarios 'no estoy preparado para salir con una persona como tú'", expresó.

Esta situación hizo que Zapata entrara en una compleja situación sentimental, pues pasó de estar enamorada a enfrentar su primera desilusión amorosa. Al notar cómo se encontraba, uno de sus compañeros de 'Noticias Caracol' la motivó a seguir adelante y no centrar toda su atención en alguien que no le estaba dando su lugar.

"Un compañero camarógrafo me dijo '¿usted está llorando por eso, Érika?, ¿usted es que es boba? Usted todo lo que ha obtenido, todo lo que ha logrado, las cosas que ha superado... Cómo así que no quiere vivir, qué son esas bobadas (...) Empezó a pararme 'usted no puede hacer eso, cómo así Érika, el que perdió es él, usted vale mucho la pena' y yo dije 'ay, sí, tiene como razón'", dijo durante el encuentro.