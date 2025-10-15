Dónde ver el Victoria's Secret Fashion Show: a qué hora empieza la pasarela en Colombia

Todo está preparado para el Victoria's Secret Fashion Show, uno de los eventos más esperados para los fanáticos de la moda y la industria del entretenimiento. La actividad contará con la participación de tres colombianas. Por un lado, se encuentra Karol G con su presentación estelar; y por el otro estarán Daniela Álvarez como invitada especial en representación de Colombia y Valentina Castro como modelo.

A qué hora y dónde ver el Victoria's Secret Fashion Show EN VIVO

El evento se desarrollará este 15 de octubre a las 7:00 p.m. en Estados Unidos y 6:00 p.m. hora Colombia. Adicionalmente, será transmitido en las plataformas oficiales de la marca, tal es el caso de TikTok, YouTube e Instagram.



En esta oportunidad, la marca ha confirmado parte del selecto grupo de modelos que se vestirán de lencería y lucirán la nueva propuesta visual para esta temporada. Dentro de la lista se destacan Adriana Lima, Lily Aldridge, Joan Smalls, Alex Consani, Anok Yai, Yumi Un, Doutzen Kroes, Precious Lee, Alessandra Ambrosio, Barbara Palvin, Ashley Graham, Gigi Hadid, Angel Reese, Candice Swanepoel, Stella Maxwell, entre otras destacadas figuras.



Qué artistas se presentarán en el Victoria's Secret Fashion Show 2025

La compañía informó que la cantante paisa Carolina Giraldo Navarro, más conocida como Karol G, será la artista principal en la actividad y marcará historia al ser la primera mujer en cantar en español y presentarse en el espectáculo. A pesar de que no se ha confirmado con que canción sorprenderá en el evento, algunos especulan que podría tratarse una perteneciente a su más reciente álbum 'Tropicoqueta' que vio la luz a inicios de 2025.

Junto a la cantante paisa, también estará el grupo de k-pop TWICE, destacado por exitosos temas musicales como 'Look at me', 'Feel special', 'One spark' y 'Fancy'. Asimismo, Missy Elliott dará un show especial que promete subir la energía tanto de las mujeres sobre el escenario como también de aquellos que se conectarán a la transmisión en vivo.

El Victoria's Secret Fashion Show fue cancelado en 2019 debido a la baja televisiva y las críticas ante la falta de inclusión y diversidad entre las modelos. Luego de estar fuera del aire durante una temporada, regresó este 2024 con una nueva apuesta, en donde se brindó espacio a que mujeres de diferentes edades, tallas y etnias brillaran frente a los reflectores.