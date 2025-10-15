Carlos Vargas, presentador de 'La Red', fue víctima de robo con arma blanca en Bogotá

El cartagüeño se volvió noticia el pasado 14 de octubre, al aparecer en la cuenta oficial de Instagram de 'La Red' para denunciar que fue víctima de robo mientras caminaba por las calles de Bogotá junto a un amigo. Según explicó, el hecho ocurrió el lunes festivo 13 de octubre en el sector de Chapinero, por lo que admitió que se encontraba totalmente incomunicado.

Cómo fue el robo que sufrió Carlos Vargas en Bogotá

El presentador no dudó en confesar que estaba caminando con su amigo cuando de pronto escuchó una bulla atrás. Cuando su acompañante se dispuso a voltear para averiguar de dónde provenía el ruido, fue abordado por un hombre que le pidió que permaneciera inmóvil y se dirigió hacia Vargas para exigirle que le entregara el celular con la clave del dispositivo mientras lo amenazaba con un cuchillo.



Ante la alarmante situación, Carlos tomó la decisión de entregar el móvil para proteger su integridad y la de su compañero, por lo que el hurto no dejó ningún tipo de lesión entre los involucrados.



"Ando sin celular y sin redes sociales y sin WhatsApp. Sin cédula, sin nada porque también boté la cédula hace unos días entonces mejor dicho ando N.N.", mencionó el conductor en las redes sociales.

Esta no es la única noticia que se ha conocido recientemente sobre un robo en la capital que dejó a una celebridad en apuros, pues recientemente también se conoció el caso de Juan Fernando Sánchez, de 'Escupiré sobre sus tumbas', quien se vio involucrado en una situación similar y denunció el hecho cuando lo invitaron al programa 'Día a Día' de Caracol Televisión.

Las reacciones ante el robo de Vargas no se han hecho esperar: "Me encanta que Carlitos le sonríe a los problemas", "Chapinero se ha vuelto peligroso y ni el alcalde mayor ni el menor hacen nada, la inseguridad está a la orden", "Nadie se les escapa", "A mí me chuzan, pero mi clave no la entrego", "Bogotá es como La Red, pero en los robos: nadie se les escapa", "Gracias a Dios estás bien, ahora te ríes pero eso da mucha rabia. Tanto que uno se jode trabajando para tener sus cosas y viene otro a robarlo así 😢", son algunos de los mensajes que se leen en la plataforma.

