Actor de 'Escupiré sobre sus tumbas' fue atracado en Bogotá: "Se bajaron plata de cuentas"

Un verdadero momento de pánico vivió el actor manizaleño en la capital luego de ser víctima de un atraco, así lo dio a conocer en entrevista con Catalina Gómez, Carolina Cruz, Carolina Soto, Carlos Calero e Iván Lalinde. Inicialmente, estaba hablando de cómo fue su proceso para independizarse y apostar por su carrera artística; sin embargo, poco después reveló detalles de cómo ha practicado el agradecimiento en su vida incluso en momentos complejos.

Cómo fue el robo de Juan Fernando Sánchez en Bogotá

De acuerdo con la versión de Sánchez, el hecho tuvo lugar en la semana del 29 de septiembre al 3 de octubre, justo antes de un importante compromiso laboral con la prensa. Aunque fue un hecho un poco violento, afortunadamente ninguno de los involucrados salió gravemente herido.



"Estaba por entrar a una entrevista preciso de una revista y los productores que eran de afuera, entonces decidieron alquilar como un Airbnb y entonces estábamos ahí afuera y llegó una moto, un man", mencionó durante el encuentro mientras hacía gestos con las manos que recordaban el atemorizante encuentro.



Juan Fernando sufrió un golpe en la cabeza y se llevó un gran susto debido a que les sacaron plata de las cuentas y se llevaron su dispositivo móvil; sin embargo, a pesar de lo sucedido, decidió ver con optimismo esta situación teniendo en cuenta que el caso no se le salió de las manos.

"Te sientes vulnerado, vulnerable, asustado, paila y empiezas a tener miedo", explicó.

Qué personaje interpretó Juan Fernando Sánchez en 'Escupiré sobre sus tumbas'

Sánchez dio vida a Federico Pumarejo, el dueño del bar en el que se desarrollaba la historia y uno de los personajes que más cobró relevancia al final de la serie debido a que había permanecido oculto respecto al crimen que se había cometido. El colombiano trabajó de la mano de artistas de la talla de Essined Aponte, Cristian Gamero, María Elisa Camargo, Melanie Dell' Olmo, entre otras figuras del entretenimiento nacional.

