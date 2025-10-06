Carolina Cruz le dio consejo a Isa tras conocer el coqueteo de Zambrano y Grecia en el 'Desafío'

Muchas son las reacciones que han tenido los fanáticos del reality de los colombianos al enterarse de la cercanía entre Zambrano y Grecia en La Ciudad de las Cajas, a pesar de que inicialmente el deportista olímpico había estado interesado de la primera eliminada de la casa Gamma. Fueron precisamente los presentadores del programa matutino los que conversaron sobre lo ocurrido en la Suite ditu junto a Deisy, la más reciente eliminada del formato.

Carolina Cruz, quien permaneció atenta al encuentro entre los Súper Humanos, reaccionó con desaprobación y dijo que, a diferencia de Catalina Gómez, a ella no le gustaría ser la madrina de bodas del jugador y la modelo de Internet en caso de que hubiese una reconciliación: "Yo no porque si a uno no lo respetan estando así de lejos, no le dan su puesto, su posición, no lo respetan, no lo van a hacer nunca", dijo.

El consejo de Carolina Cruz a Isa, del Desafío, por desplante de Zambrano

La conductora del programa no dudó en darle un consejo a la competidora para que se concentre en su propio proyecto de vida y no se quede esperando a que se le dé una oportunidad con el competidor: "Isa, ahí no es. Ya, ahí no es. Mira, ya saliste, haz tus cosas, consíguete una persona que te respete".

Posteriormente, indicó que su reacción quizás hubiese sido diferente si Isa y Zambrano hubieran acordado desde la eliminación de ella que se darían un tiempo y que se reencontrarían para determinar si efectivamente tienen química o no después de que ambos salieran de Tobia, Cundinamarca; sin embargo, esto no sucedió y llegaron a un acuerdo.

Pese a que algunos colegas como Carlos Calero, Catalina Gómez y Carolina Soto se mostraron emocionados ante la posibilidad de una reconciliación; Iván Lalinde sí aseguró que estaba de acuerdo con el comentario de Cruz.

Por el momento no se conocen más respuestas por parte de Isa más allá de su pico con CJ, exparticipante del 'Desafío', y de las entrevistas que dio para ditu.

