En vivo
La Venganza
Síguenos en::
Tendencias:
EN VIVO DESAFÍO DEL SIGLO
LA INFLUENCER

Publicidad

logopush.png
¿Quieres saber más de las producciones de Caracol TV? Activa las notificaciones y recibirás información al instante.
Nos vemos luego
¡Veámonos!

Publicidad

Cabezote Día a Día DK
Caracol TV  / Día a día  / Carolina Cruz le dio consejo a Isa tras conocer el coqueteo de Zambrano y Grecia en el 'Desafío'

Carolina Cruz le dio consejo a Isa tras conocer el coqueteo de Zambrano y Grecia en el 'Desafío'

Durante la emisión de 'Día a Día' este 6 de octubre, la presentadora le envió un contundente mensaje a la Súper Humana. El hecho ocurrió luego de ver lo sucedido en la Suite de ditu.

Cuál fue el consejo de Carolina Cruz a Isa, del Desafío, por lo sucedido con Zambrano y Grecia.
Cuál fue el consejo de Carolina Cruz a Isa, del Desafío, por lo sucedido con Zambrano y Grecia.
Foto: Caracol Televisión.
Por: Caracol Televisión
|
Actualizado: 6 de oct, 2025

Publicidad

Publicidad

Publicidad