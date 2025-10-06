Equipo de Zambrano respondió a la polémica por lo sucedido en el 'Desafío' con Grecia e Isa

Muchas han sido las reacciones que ha provocado el deportista olímpico luego de mostrarse cercano a Grecia en La Ciudad de las Cajas, pues al inicio de la competencia llamó especialmente la atención por sostener un vínculo cercano con Isa, a quien conoció cuando ambos estuvieron en la casa Gamma. A pesar de que prometieron darse la oportunidad de conocerse una vez salieran del programa, algo sucedió antes de que esto pasara.

Qué dijo el equipo de Zambrano sobre lo sucedido con Grecia e Isa en el Desafío. Foto: Instagram @anthony_zambrano

Ante la oleada de comentarios a favor y en contra, el equipo de trabajo del Súper Humano, que se está encargando ahora mismo de alimentar sus redes sociales mientras él se encuentra en competencia, apareció en las historias de su cuenta oficial de Instagram para reaccionar a todo el revuelo en historias. Junto a una foto del joven, escribió el siguiente mensaje: "King Kong, siempre dando de qué hablar".

Esta no es la primera vez que Zambrano genera opiniones encontradas en el programa, pues desde el inicio demostró el fuerte temperamento que lo caracteriza. Inicialmente, tuvo varios encuentro incómodos con Gio, ya que no estaba de acuerdo con muchas propuestas que realizaba como líder de la casa naranja. Luego, llegó a tener roces con Leo, de Alpha en ese momento, y con los miembros de Omega, especialmente con Katiuska.



A pesar de toda esta situación, hay quienes lo respaldan y aprovechan cada publicación que hacen en su nombre para defenderlo de las críticas: "¿Y qué culpa tiene Zambrano de tener un corazón tan grande?", "Lo que yo amo a Zambrano 😍😍😍😍😍😍 candelero puro🔥🔥🔥", "Malo tener un corazón tan grande con mucho amor 🥹🥲", "Cómo tiene labia Zambrano", "La labia de Zambrano es con mucha inteligencia, sin hacer mucho ruido 😂😂👏👏", "Diomedes Zambrano", son algunos de los mensajes que se destacan en la red.

Isa ha sido una de las primeras en pronunciarse sobre el encuentro con Zambrano y Grecia en la suite ditu, confesando de esta forma si está dispuesta a darse una oportunidad con él una vez salga del exitoso formato.

