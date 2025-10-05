Fabiola, de Las Hermanitas Calle, responde a las acusaciones de Janin: “Ella está enferma”

Janin, exintegrante de Las Hermanitas Calle, confiesa en La Red que ella hizo todo lo posible para llevar a Fabiola Calle a Estados Unidos. Por lo cual, se buscó la plata para pagarle el pasar que costó cerca de 537 dólares, es decir, 2 millones de pesos colombianos.

Según indica que la artista, como Fabiola, no tenía visa de trabajo y por eso, no podía ir a tantos conciertos como lo tenían estipulado. Por lo cual, ella decidió irse a Colombia y en medio de lío, ella le recomienda a Luz Dary para que empezar a trabajar con ella.

Posteriormente, le confiesa que le iban a dar un reconocimiento por ser parte de Las Hermanitas Calle, a lo que la creadora del grupo le dijo que no, que ahí deberían poner que Janin era exintegrante del grupo. Después, indica que Fabiola no pagó el pasaje y que a ella le tocó hacerlo, porque le dejó con esa deuda.



Qué le respondió Fabiola Calle

Luego, llegó a La Red Fabiola Calle, quien explicó que ella se siente aburrida e inconforme que lo que sucedió. Además, que ella no quería estar en Estados Unidos, solo por el hecho de que Janin estaba enferma. Por otra parte, afirmó que sí le pagará, pero cuando ella quiera, no cuando la exintegrante lo desee.

Por otra parte, puntualizó que ella ha cantado en varias partes en Nueva York y que la que no tiene documentos en Janin, por lo que no se explica lo que afirmó en el programa. Asimismo, se cuestionó el hecho de ponerla como titular en el grupo de Las Hermanitas Calle y afirmó que "está enferma" y que le cobró unos intereses.

