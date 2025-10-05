“No era nada serio”: Zambrano se sincera con Grecia sobre Isa, eliminada del Desafío

En el capítulo 66 del Desafío Siglo XXI, los sentimientos están a flor de piel, tras la reorganización en los equipos. Precisamente, Alpha bajó bandera y por ello, Yudisa (Gamma) y Katiuska (Omega), tenían la tarea escoger a sus nuevos integrantes para continuar en competencia en la nueva etapa del programa de los colombianos.

Así las cosas, los escuadrones quedaron de la siguiente manera.



Omega: Rata, Zambrano, Leo, Eleazar, Katiuska, Rosa, Tina y Manuela.

Gamma: Potro, Camilo, Juan , Gio, Yudisa, Mencho, Valentina y Grecia

Ahora bien, tras conocer con quién iban a compartir en las competencias, Mafe Aristizábal, los reunió para darles la bienvenida a esta fase del Desafío. En medio de esto, realizaron un juego con una carta y posteriormente, escogieron a Grecia y Zambrano para ir a la Suite ditu.

Los participantes han dialogado sobre la reorganización de equipos, también han tenido el tiempo para expresar sus sentimientos. En primera medida, él le confesó a Grecia que le gusta, por lo cual, él le explicó cómo se dio todo. “Tienes cualidades que me gustan desde que llegaste a la casa Gamma. Me gusta tu actitud”, expresó.



Después, ella mencionó a Isa, la mujer con la que Zambrano tuvo una cercanía durante el programa antes de quedar eliminada. Y la cucuteña se pregunta cómo tres ciclos después de su partida, él gusta de ella. A lo que él le responde, que a él le puede parecer linda una persona y más adelante le da curiosidad saber cómo es.

Tras esto, él insiste que ese gusto por Grecia inició en el ciclo 10 y que lo de Isa, “no era nada serio lo que pasaba. Ella no me dijo ‘te voy a esperar’ y yo tampoco. No pongas palabras en mi boca ni en la gente, si tú no conoces”, prosiguió.

