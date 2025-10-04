Colombiana que fue virreina universal fue captada besando a misterioso hombre: mira el video

Durante el concierto Vive la Salsa, el Fisgón del programa La Red captó a la exseñorita Colombia Andrea Tovar disfrutando de la noche en compañía de un hombre cuya identidad aún no ha sido revelada. En las imágenes se ve a la modelo bailando muy cerca de su acompañante y, en un momento de complicidad, ambos se besan mientras disfrutan del evento.

Lee más: Marcela Reyes hace público que B King le puso una demanda por “violencia intrafamiliar”



El idilio, sin embargo, pareció enfriarse cuando pasaron de una carpa más privada a un palco visible para el público. Allí, la pareja se mostró más distante y dejaron atrás las muestras de afecto que habían compartido minutos antes. Los presentadores del programa aseguraron que, por ahora, no logran identificar al misterioso hombre, aunque las imágenes han generado gran curiosidad entre los seguidores de la exreina.



Quién era el esposo de Andrea Tovar

Andrea Tovar se ha mantenido bajo el ojo público desde su paso por el certamen de belleza, pero en los últimos meses su vida personal ha sido tema de conversación tras la separación de su esposo, el deportista Julián Guillermo Rojas, con quien estuvo casada durante siete años. La pareja, que era considerada una de las más estables del entretenimiento, decidió tomar caminos distintos hace algunos meses.

En una entrevista reciente, la exreina confesó que no fue ella quien tomó la decisión de terminar el matrimonio, y aprovechó para reflexionar sobre su proceso personal, pues consideraba que solo se veía como madre y esposa, había perdido su individualidad, dijo, destacando que ha aprendido a redescubrirse y a reencontrarse consigo misma.

Lee más: ¿Qué ha pasado con la fortuna de Mauricio Leal? Jhonier Leal no podrá heredarla



Ante las imágenes, Mary Méndez celebró que Andrea esté retomando su vida sentimental y disfrutando de nuevas experiencias. Mientras el público se pregunta quién es el hombre que acompañó a la exseñorita Colombia, lo cierto es que Andrea Tovar parece estar viviendo una nueva etapa, más libre, enfocada en sí misma y nuevos proyectos.

Publicidad

No te pierdas ningún contenido de La Red los sábados y domingos en las tardes de Caracol Televisión o a través de la Señal En Vivo.

