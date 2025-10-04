¿Qué ha pasado con la fortuna de Mauricio Leal? Jhonier Leal no podrá heredarla

El nombre de Mauricio Leal continúa generando controversia, incluso cuatro años después de su trágica muerte a manos de su hermano, Jhonier Leal, en 2021. El reconocido estilista, recordado por su talento y por atender a numerosas celebridades en su salón de belleza, sigue siendo el centro de un complejo proceso judicial que involucra sus bienes, cuentas bancarias y herencia.

En entrevista con el programa La Red, Érika Sanguinetti, abogada del fallecido estilista, habló sobre la situación actual del caso y las acusaciones de lavado de activos que aún recaen sobre el patrimonio de Mauricio. La jurista explicó que, en enero de 2022, las autoridades realizaron una extinción de dominio sobre los bienes y cuentas del estilista, lo que ha impedido cualquier acceso al dinero o propiedades desde entonces.



Bienes y herencia de Mauricio Leal

Según Sanguinetti, "la Fiscalía no cuenta con pruebas que demuestren que la fortuna de Mauricio Leal fue obtenida de manera ilícita". Sin embargo, la falta de claridad en la investigación ha dejado a los familiares y allegados sin recursos, incluso para cubrir los gastos más básicos. “Desde la incautación de los bienes no hubo dinero ni siquiera para los funerales de Mauricio y su madre”, explicó la abogada, quien reveló que una amiga y clienta cercana fue quien pagó de su propio bolsillo los costos funerarios.

A casi cuatro años del crimen, el proceso continúa en etapa de investigación y no se ha definido quién podría acceder a la herencia en caso de que los bienes sean liberados. Sanguinetti también representa a Carlos Andrés García, otro hermano de Mauricio, actualmente privado de la libertad por un delito distinto al de los homicidios, y cuya situación legal añade más complejidad al caso.

La amenaza sobre su sepultura

Además de los líos legales, la memoria del estilista enfrenta un nuevo problema: la posibilidad de perder su tumba por falta de pago en el cementerio. Este hecho, según la abogada, representa un golpe doloroso para quienes aún lo recuerdan con cariño y para los que siguen buscando justicia en medio de una historia marcada por la tragedia y la incertidumbre.



