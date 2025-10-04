En vivo
La Red
Síguenos en::
Tendencias:
EN VIVO DESAFÍO DEL SIGLO
LA INFLUENCER

Publicidad

logopush.png
¿Quieres saber más de las producciones de Caracol TV? Activa las notificaciones y recibirás información al instante.
Nos vemos luego
¡Veámonos!

Publicidad

Caracol TV  / La Red  / ¿Qué ha pasado con la fortuna de Mauricio Leal? Jhonier Leal no podrá heredarla

¿Qué ha pasado con la fortuna de Mauricio Leal? Jhonier Leal no podrá heredarla

La abogada de Mauricio Leal explica que, tras la muerte del estilista, sus bienes y dinero están en manos de las autoridades colombianas y cuenta la razón por la cual nadie ha podido tener acceso a ellos.

Publicidad

Publicidad

Publicidad