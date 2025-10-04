La tumba de Mauricio Leal tiene un problema legal: él y su mamá podrían ser exhumados

Cuatro años después del trágico asesinato del estilista Mauricio Leal y su madre, Marleny Hernández, su descanso eterno enfrenta una nueva dificultad. Los restos de ambos reposan en un cementerio del norte de Bogotá, pero ahora corren el riesgo de perder su tumba debido a la falta de pago de los gastos funerarios.

Según relató Érika Sanguinetti, abogada de Leal, en julio de 2025 cuando recibió una llamada del cementerio que la tomó completamente por sorpresa. Ella creía que todo estaba cubierto, sin embargo, le informaron que los pagos realizados en 2021 correspondían a un alquiler con una vigencia de cuatro años, periodo que está a punto de vencer. “No hay recursos económicos, no hay de dónde pagar”, declaró ante las cámaras de La Red.



Cuánto cuesta la tumba de Mauricio Leal

La abogada explicó que el valor inicial del lote donde reposan Mauricio y su madre era de 39 millones 800 mil pesos, una suma imposible de cubrir actualmente, ya que todos los bienes del estilista siguen incautados por las autoridades. Ante esta situación, Sanguinetti ha buscado alternativas, pero hasta el momento no ha encontrado una solución definitiva.

También reveló que ha intentado contactar a algunos de los amigos famosos del estilista para solicitar apoyo, aunque las respuestas no han sido las mejores y una reconocida figura le contestó de una manera que no era la ideal: "¿Dónde están los amigos de Mauricio?”, cuestionó con evidente frustración.



Pese a las dificultades, la empresa Jardines de Paz decidió hacer una nueva oferta, reduciendo el costo de los lotes de 39.800.000 a 23.562.240 pesos, con el fin de facilitar la adquisición definitiva del espacio. Ante esta posibilidad, la abogada ha iniciado una campaña para recaudar fondos que permitan garantizar que los cuerpos de Mauricio y su madre continúen descansando en paz.

