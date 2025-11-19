Potro se indigna con Zambrano por una pulla que lanzó al recibir el chaleco

En este capítulo del Desafío Siglo XXI, Alpha volvió a llevarse la victoria en la prueba de Sentencia y Bienestar. Precisamente, ellos tenían la gran tarea de pensar a qué pareja le iban a enviar el chaleco y enfrentarse en el Box Negro con los demás sentenciados.

Qué pasó entre Potro y Zambrano en el 'Desafío'

En esta oportunidad, Alpha empezó a dialogar sobre a quién darle la temida prenda roja. En esta ocasión, todos dijeron que se lo querían dar a Gamma y según explicó Yudisa, esta fue la razón. "Simplemente, esto es un juego, y nosotros solamente no nos vamos a ensañar con un solo equipo". Después, Potro, quien afirmó que les expresará que su decisión está fundamentada en la estrategia, para evitar que haya una guerra nada más entre dos equipos.

Frente a ello, Valkyria le indicó que él tiene las palabras más acertivas y que le deseaba lo mejor en esa entrega. En ese punto, le ponen al cheleco el nombre del equipo liderado por Zambrano, mientras en Neos, también estaban pensativos si a ellos les iban a enviar dicha prenda.

Posteriormente, el minuto 58:06 del capítulo del Desafío Siglo XXI, Potro llega con el maletín a Playa Baja. Tina es una de las más sorprendidas y luego Isa le reclama al boxeador, diciéndole que están rompiendo con la palabra, porque no se iban a afectar entre ellos, sino que todo lo iban a enviar a Neos, el nuevo equipo de esta etapa.



Por otra parte, Rosa también le expresó "hay que cuidarnos las espaldas. Dejaron de mandar un chaleco a Neos, y se lo vas a poner a una persona que está en la Semifinal contigo". Tras esto, Zambrano no duda en reaccionar con el siguiente comentario: "y no lo quise sacar".

Cuando Potro llega a la casa Alpha, les cuenta todo e indica quiénes fueron los más molestos por la entrega del chaleco. "Me dio una rabia, porque yo pienso antes de hablar y preferí callarme. Me dice 'me lo mandaste, yo no te quise sacar'. Entonces, yo no tengo manos ni piernas, preferí callarme para no embarrarla delante de ellos. Yo siento que cuando uno muestra rabia, se ve inestable", afirmó.

