En vivo
La Influencer
Síguenos en::
Tendencias:
EN VIVO DESAFÍO DEL SIGLO
LA INFLUENCER

Publicidad

logopush.png
¿Quieres saber más de las producciones de Caracol TV? Activa las notificaciones y recibirás información al instante.
Nos vemos luego
¡Veámonos!

Publicidad

Cabezote Desafío del Siglo XXI DK
Caracol TV  / Desafío Siglo XXI  / Zambrano le hizo zancadilla a Pedro y lo insultó en el Desafío: hasta Kevyn y Valkyria reviraron

Zambrano le hizo zancadilla a Pedro y lo insultó en el Desafío: hasta Kevyn y Valkyria reviraron

En el Box Rojo, Zambrano se enfocó en provocar a Pedro, de Neos, e inclusive lo insultó. Kevyn y Valkyria reaccionaron, pero al final, él defendió su comportamiento.

Publicidad

Publicidad

Publicidad