Miryan tomó radical decisión con su cabello tras cortarlo para un castigo del 'Desafío'

La Súper Humana mostró en redes sociales que visitó junto a Rosa a su estilista de confianza para darle un nuevo aire a su cabello corto. Mira acá cómo quedó el resultado.

Por: Marianella Chavarro Castro
Actualizado: 10 de mar, 2026
Cómo quedó Miryan del 'Desafío 2026' luego de practicarse radical cambio de look.