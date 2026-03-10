Miryan tomó radical decisión con su cabello tras cortarlo para un castigo del 'Desafío'

La dupla de Zambrano en el 'Desafío del Siglo XXI' volvió a ser noticia en las plataformas digitales al mostrar que se sometió a un radical cambio de look, tal y como lo hizo Rosa, una de las integrantes más destacadas de Gamma. El hecho tuvo lugar justo después de que la competidora saliera de La Ciudad de las Cajas, lugar en el que accedió a practicarse un corte de cabello como parte de una penitencia del Desafío de Sentencia, Premio y Castigo.

Cómo quedó Miryan, del 'Desafío', después de su cambio del look

A través de un reel en su cuenta de Instagram, en colaboración con el estilista que la atendió, la joven dejó ver lo satisfecha que quedó con el resultado: "Un color nuevo. Una energía distinta. Y una transformación que no pasa desapercibida… Así fue el cambio de nuestra bella @miryamdaniela05, porque a veces un nuevo look es solo el comienzo de algo grande.😍¿Qué tal este resultado? 👀", se lee en el post.



En el video se le ve posando frente a la cámara mientras suena 'Tonto' de J Balvin, Ryan Castro, DJ Snake, primero al natural y con el cabello corto, y después completamente maquillada y con el cabello tinturado. En esta ocasión, la joven optó por tonos rubios y castaños, lo que le aporta más luz a su rostro.





Las reacciones por parte de los usuarios de Internet no se hicieron esperar: "Exótica", "Tienes la cara tan bella que lo que te hagas te queda bien 😍", "Miri, eso no fue un castigo, eso fue un premio 😍😍😍🔥❤️", "Sin maquillaje te ves mucho más linda", "La que es bonita no sufre por cabello", "No sabes cuánta admiración siento por ti y por Zambra. Nunca te quites ese look", "¿Pero quién pidió pollo?", "Cada día más wow", son algunos de los mensajes que se destacan en la red.

Es necesario mencionar que Miryan quedó eliminada de la competencia y se reincorporó poco después para ser la dupla de Zambrano, quien finalmente se quedó con la copa de los vencedores. En este segundo tramo de la competencia tuvo que enfrentar el Desafío de Sentencia, Premio y Castigo en el Rincón de los Castigos, donde finalmente le hicieron un radical corte de cabello junto al deportista olímpico.

