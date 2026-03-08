Publicidad

Publicidad

Publicidad

Publicidad

En vivo
Noticias Caracol
Elecciones 2026
En vivo ‘A Otro Nivel’
'La Reina del Flow 3'
'Tormenta de Pasiones'
Programación de Caracol

Cómo se llama la "maldita lisiada" de 'María la del Barrio' y cómo luce en la actualidad - CaracolTV

La exitosa novela mexicana, que cuenta con la participación de Thalía como protagonista, será transmitida en las mañanas de Caracol Televisión a partir de este 9 de marzo.

logo-ctv
¿Quieres saber más de las producciones de Caracol TV? Activa las notificaciones y recibirás información al instante.
Nos vemos luego
¡Veámonos!

Publicidad

Así luce hoy la actriz que fue Soraya en 'María la del Barrio', famosa por "Maldita lisiada"

La exitosa novela mexicana, que cuenta con la participación de Thalía como protagonista, será transmitida en las mañanas de Caracol Televisión a partir de este 9 de marzo.

Por: Marianella Chavarro Castro
Actualizado: 9 de mar, 2026
Comparta en:
Cómo se ve en la actualidad la actriz que dio vida a Soraya Montenegro en 'María la del Barrio'.