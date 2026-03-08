Así luce hoy la actriz que fue Soraya en 'María la del Barrio', famosa por "Maldita lisiada"

'María la del Barrio' es una de las novelas mexicanas más recordadas de los años 90 no solo por su argumento y el elenco con el que contó, sino también porque fue una de las producciones que lanzó a Thalía a la fama internacional. Esta producción cuenta con la participación de actores de la talla de Fernando Colunga, Osvaldo Benavides, Ludwika Paleta, Carmen Salinas y Itatí Cantoral.

Cómo se llama la "maldita lisiada" de 'María la del Barrio'

El personaje que se hizo famoso por su célebre frase "maldita lisiada" es Soraya Montenegro, personaje interpretado por Itatí Cantoral, una destacada actriz nacida el 13 de mayo de 1975 en Ciudad de México, México; por lo que a la fecha tiene 50 años. También es recordada por su participación en proyectos de la talla de 'Tú y yo', 'La mexicana y el güero', 'Dos mujeres', un camino', 'Amores con trampa', 'Se rentan cuartos', entre otras producciones.



En su cuenta oficial de Instagram recoge más de tres millones de seguidores, por lo que acostumbra a compartir contenido relacionado con su vida familiar y su carrera artística, pues se mantiene vigente tanto en la pantalla chica como en las tablas.



Cantoral fue tendencia en 2024 debido a que aceptó participar en la promoción del álbum 'Tropicoqueta' de Karol G junto a otras figuras como Ninel Conde y Anahí, que interpretaron a Alma Rey y Mía Colucci en 'Rebede'.

"Gracias @karolg por invitarme a este viaje que es puro drama, pasión y pestaña postiza… Con todo este poder de chicas @ninelconde @anahi @azelarobinson y @gabyspanictv ¡Reviviendo con orgullo nuestras épocas que marcaron historia y corazones! 📺🔥", escribió en aquella oportunidad.

Cantoral ha tenido dos matrimonios: el primero fue con Eduardo Santamarina, con quien tuvo gemelos; y el segundo fue con Carlos Alberto Cruz, quien se convirtió en el padre de su hija menor. Pese a que la relación con el primero llegó a su fin en medio de una polémica por supuesta infidelidad, con el tiempo confesó que lograron dejar esa situación en el pasado y convertirse en buenos amigos, priorizando de esta forma el bienestar de sus hijos.

