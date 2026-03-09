Gian Marco y Bacilos se unen para reinterpretar icónica canción del pop latino

La emblemática agrupación Bacilos presenta una nueva versión de su clásico 'Viejo', esta vez junto al reconocido cantautor Gian Marco. Es la primera vez que ambos artistas colaboran oficialmente, y la ocasión no podía ser más especial: reinterpretar una canción que forma parte esencial de la historia del pop latino.

Mira también: Gian Marco, jurado de A Otro Nivel, duró tres meses sin caminar por dura condición de salud



Esta nueva versión suena fresca y actual, conservando la esencia emotiva del tema original, pero incorporando los sonidos emblemáticos de ambos artistas. La identidad rítmica y orgánica de Bacilos se fusiona de manera natural con la sensibilidad melódica y la profundidad interpretativa de Gian Marco, dando como resultado una canción más luminosa, cercana y bailable, que conecta con la nostalgia desde un lugar de madurez, celebración y vigencia musical.

'Viejo' fue incluida originalmente en el icónico álbum 'Caraluna' (2002), una producción que marcó a toda una generación. Con el paso del tiempo, la canción se convirtió en una de las más queridas por los fans, un tema que reflexiona con honestidad sobre el paso de los años, la memoria y la sabiduría que llega con la experiencia.

La relación entre Bacilos y Gian Marco se remonta a más de dos décadas atrás. Jorge Villamizar recuerda con cariño ese primer encuentro en Miami, a comienzos de los años 2000, cuando compartieron una noche de música, guitarras y conversación que selló una amistad duradera:





Jorge Villamizar: “Gian Marco y yo nos conocimos hace muchos años en Miami, en una reunión de músicos. Nos conectamos desde esa primera noche y, aunque la carrera no siempre nos deja vernos seguido, el cariño y el contacto se han mantenido. Poder hacer esta colaboración hoy, después de tantos años, es algo muy especial para nosotros.”

Publicidad

Mira también: Gian Marco confiesa que su papá murió en sus brazos y le pidió cumplir una promesa

Sobre esta nueva versión, André Lopes comenta:

Publicidad

“Es una canción que venimos tocando en vivo desde antes del álbum Caraluna. Siempre ha sido parte de nuestro setlist, desde los bares de Miami hasta los escenarios más grandes. Nos trae recuerdos increíbles y, aunque nunca fue un sencillo, los fans siempre la piden en los shows. Con el tiempo ha ido evolucionando y sentimos que llegó el momento de actualizarla, sin perder su esencia y con el honor de contar con la participación de Gian Marco en este proceso.”

La colaboración también nace de largas conversaciones y encuentros recientes, donde la palabra “viejo” adquirió un nuevo significado, como bien lo explica Gian Marco:

Mira también: Gian Marco sorprende en 'A Otro Nivel' hablando en otro idioma y revela raíz brasileña

“Conozco a Jorge hace 25 años y siempre hemos compartido escenarios e increíbles conversaciones. Nos unen muchas cosas, entre ellas que somos de la misma edad… Nacimos el mismo año. Cuando recibí su llamada para invitarme a participar en esta nueva versión de ‘Viejo’ entendimos que no se trata de hacernos viejos, sino más sabios, celebrando la amistad que nos une hace tanto tiempo. Espero que el público disfrute esta joya de canción.”

Publicidad

Esta nueva versión de la canción no sólo revive un tena que marcó una generación, sino que celebra la amistad, la madurez artística y el respeto mutuo entre tres grandes referentes de la música latina.

La nueva versión de 'Viejo' junto a Gian Marco ya está disponible en todas las plataformas digitales.