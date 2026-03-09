Publicidad

Canciones de Gian Marco, jurado de 'A Otro Nivel': tiene colaboración con Bacilos - CaracolTV

Gian Marco y Bacilos se unen para reinterpretar icónica canción del pop latino

El ganador de tres Latin GRAMMY al Mejor Álbum Cantautor (2005, 2011 y 2012) y nominado a 17 categorías se une a la icónica banda casi 26 años después para una colaboración de ensueño.

Por: Caracol Televisión
Actualizado: 9 de mar, 2026
Bacilos se une a Gian Marco, jurado de 'A Otro Nivel', para hacer la nueva versión de 'Viejo'.