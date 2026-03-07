Gian Marco confiesa que su papá murió en sus brazos y le pidió cumplir una promesa

El cantautor peruano Gian Marco ha compartido uno de los episodios más dolorosos de su vida en Se Dice de Mí al recordar la enfermedad y muerte de su padre, una experiencia que lo marcó profundamente cuando apenas tenía 22 años. Lejos de los escenarios y el reconocimiento internacional, el artista vivió momentos de angustia que hoy recuerda con honestidad.



Muerte del papá de Gian Marco

Todo comenzó cuando su padre le confesó que tenía “el cangrejito”, una forma coloquial de referirse al cáncer. El diagnóstico fue un cáncer óseo agresivo que se originó a partir de un tumor en el riñón. Según ha contado el propio Gian Marco, su padre nunca fue amigo de los médicos, no se hacía chequeos y tampoco llevaba controles de salud.

Con el tiempo, el cáncer hizo metástasis en los huesos y llegó incluso a la mandíbula, de hecho, una de las cirugías más complejas implicó un injerto de cadera en la mandíbula, una operación tan difícil como impactante, pero de la que incluso logró sacar algunas risas.



A pesar de la gravedad del diagnóstico, su padre mantuvo el sentido del humor, después de la cirugía solía bromear diciendo “vamos a mover las caderas”, una frase que arrancaba risas incluso en medio de la enfermedad, sin embargo, el deterioro fue inevitable. Gian Marco ha reconocido que en los últimos días llegó a pedir en silencio que el sufrimiento terminara.

El momento de la despedida quedó grabado para siempre en su memoria. El cantante sintió la necesidad de ir a verlo y, al llegar, su padre despertó, lo miró fijamente, le apretó la mano, le guiñó un ojo y sonrió antes de morir.

Previamente, el hombre le había hecho prometer que, independientemente del momento y del lugar en el que falleciera, Gian Marco saldría a cantar y así fue. Una hora y media después de la muerte, se subió a un escenario.





