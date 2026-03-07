Gian Marco confiesa que su papá murió en sus brazos y le pidió cumplir una promesa

Publicidad

Gian Marco, de A Otro Nivel, confiesa que su papá murió en sus brazos

Uno de los temas más sensibles para el compositor de ‘Se Me Olvidó’ es la muerte de su papá. En una época sin celulares, él sintió que lo llamaba mentalmente y al acudir a su casa, pudieron decirse adiós.

Por: Mariana Hernández Rodríguez
Actualizado: 7 de mar, 2026
