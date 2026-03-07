Gian Marco, jurado de A Otro Nivel, duró tres meses sin caminar por dura condición de salud

La vida de Gian Marco no solo ha estado marcada por la música, sino también por momentos de salud que lo obligaron a detenerse y replantear su vida. El cantante ha hablado abiertamente de dos episodios difíciles que enfrentó a lo largo de su carrera y que pusieron a prueba su fortaleza.



¿Gian Marco tuvo cáncer?

Uno de ellos ocurrió en 2006, cuando los médicos le detectaron pólipos en la vesícula. El diagnóstico llegó acompañado de un temor profundo, pues el artista siempre ha confesado que le tenía fobia a los hospitales. Durante años evitó esos lugares después de haber pasado largas temporadas allí acompañando a su padre enfermo y quien falleció de cáncer.

El antecedente familiar y el temor del cantante a tener la enfermedad o desarrollarla, llevó a los especialistas a recomendar una cirugía para evitar complicaciones mayores. La operación fue compleja y lo obligó a permanecer casi un mes en cama. Durante ese tiempo, el cantante aseguró que pensó mucho en su vida y en la importancia de tener todo organizado, incluso contemplando la posibilidad de que algo saliera mal, finalmente, logró recuperarse y retomar su carrera.



El segundo episodio ocurrió tiempo después, mientras presentaba su espectáculo teatral titulado “Mi vida en sol mayor”, una obra que había preparado durante dos años. El proyecto tenía varias funciones programadas, pero durante una de esas presentaciones el artista sufrió un fuerte problema en la columna.

"Perdí la pierna izquierda" explicó en Se Dice de Mí al referirse a que el dolor fue tan intenso que, según relató, llegó a perder la movilidad de su pierna. La situación lo dejó casi tres meses sin poder caminar con normalidad. Aunque el problema no requirió cirugía, tuvo que someterse a un tratamiento intenso, incluyendo varias inyecciones para controlar el dolor.

A pesar de las dificultades, Gian Marco continuó trabajando y se mantuvo fiel a su filosofía de vida, incluso, en medio de ese proceso, logró presentarse en los Latin Grammy junto a su hija, demostrando que la disciplina y la pasión por la música siguen siendo su mayor motor.





No te pierdas los capítulos de Se Dice De Mí en Caracol Televisión o en la Señal En Vivo