Gian Marco, jurado de A Otro Nivel, duró tres meses sin caminar por problemas de columna

Además de los problemas en su columna, el jurado de A Otro Nivel tuvo que someterse a una cirugía preventiva por temor a sufrir de cáncer, al igual que su padre.

Gian Marco, jurado de A Otro Nivel, duró tres meses sin caminar por dura condición de salud

Además de los problemas en su columna, el jurado de A Otro Nivel tuvo que someterse a una cirugía preventiva por temor a sufrir de cáncer, al igual que su padre.

Por: Mariana Hernández Rodríguez
Actualizado: 7 de mar, 2026
