Gian Marco sorprende en 'A Otro Nivel' hablando en otro idioma y revela raíz brasileña

En el programa 'A Otro Nivel', uno de los momentos se centra en una conversación entre los jurados sobre sus orígenes y experiencias personales. Durante la emisión, Gian Marco comparte detalles sobre sus raíces familiares y su vínculo con Brasil. El artista cuenta que tiene ascendencia brasileña y que su abuelo era originario de Río de Janeiro. En medio del diálogo, habla en portugués y explica que conoce parte del idioma gracias a esa herencia familiar.

El cantante relata la historia de su abuelo y el camino que lo lleva a dedicarse a la música. Según narra, su bisabuelo quería que su hijo estudiara Derecho y se convirtiera en abogado. Sin embargo, su abuelo toma otra decisión. A los 16 años, deja su hogar y se une a una orquesta. A partir de ese momento inicia un recorrido ligado a la música, actividad que marca su vida. El jurado conecta ese episodio con su propia historia y con el entorno artístico en el que crece.

Cabe recordar que Gian Marco proviene de una familia vinculada al arte. Su madre desarrolla una carrera como actriz y su padre se desempeñaba como cantante y compositor. En ese contexto, la música y las artes escénicas forman parte de su entorno desde temprana edad. La conversación se desarrolla mientras los jurados intercambian anécdotas relacionadas con sus trayectorias y experiencias personales.





En ese mismo espacio, Felipe Peláez, compañero de jurado, comparte una vivencia relacionada con la frontera entre Colombia y Brasil. El cantante relata que en una ocasión realiza un concierto en Leticia. Durante su estadía, le informan que se trasladarán a Brasil. Él imagina una frontera amplia y un trayecto largo para cruzar de un país a otro.

Sin embargo, explica que la realidad es distinta. Desde Leticia, el paso hacia territorio brasileño se realiza en pocos minutos en carro. Describe que en aproximadamente tres minutos ya se encuentra en otro país. La experiencia le permite dimensionar la cercanía entre ambas naciones en esa zona del Amazonas y comprender cómo la frontera funciona de manera diferente a lo que había imaginado.

La conversación entre los jurados se integra a la dinámica del programa, donde además de evaluar a los participantes, comparten aspectos de sus historias personales.

