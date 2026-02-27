Publicidad

¿Myrian se tatuó nombre de Zambrano?
Gian Marco 'A Otro Nivel' revela que tiene raíz brasileña - CaracolTV

En una conversación con los familiares de una participante que viene desde el Amazonas los jurados cuestionan si saben hablar portugués, ante ello Gian Marco confiesa que tiene ascendencia brasileña.

Gian Marco sorprende en 'A Otro Nivel' hablando en otro idioma y revela raíz brasileña

Por: Karen Juliana Rojas Rodríguez
Actualizado: 27 de feb, 2026
