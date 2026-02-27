Publicidad

Adrián Guzmán pasó de ser cotero y mariachi a ser fundador de la Real Banda junto con su hermano, por lo que incursionaron en la música de banda en su propio país.

Participante de 'A Otro Nivel' pasó de la plaza de mercado a ser pionero de banda en Colombia

Adrián Guzmán pasó de ser cotero y mariachi a ser fundador de la Real Banda junto con su hermano, por lo que incursionaron en la música de banda en su propio país.

Por: Karen Juliana Rojas Rodríguez
Actualizado: 27 de feb, 2026
PIONERO DE LA BANDA EN COLOMBIA.jpg