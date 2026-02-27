Participante de 'A Otro Nivel' pasó de la plaza de mercado a ser pionero de banda en Colombia

En el escenario de 'A Otro Nivel' se presenta Adrian Guzman para mostrar su talento y su recorrido en la música. Llega con una historia ligada al trabajo y a los escenarios populares, en una trayectoria que se construye paso a paso hasta convertirse en referente de la banda mexicana en Colombia. Es reconocido como pionero de este formato en el país, un proceso que desarrolla junto a su hermano Andres Guzman.

Él es el pionero de la música banda mexicana en Colombia

Antes de dedicarse por completo a la música, Adrian trabajaba en plazas de mercado como cotero. Allí desempeña labores de carga y descarga, en jornadas que combinan esfuerzo físico y contacto constante con la gente. Más adelante incursionó como mariachi, experiencia que marca un punto de cambio en su vida profesional. En ese entorno descubrió su interés por la interpretación y por el escenario como espacio de expresión.



A partir de esa etapa decidió, junto a su hermano, enfocarse en el género de la banda mexicana. Ambos inician un proyecto que busca posicionar este estilo en Colombia, adaptando el formato a diferentes escenarios y públicos. Con el paso del tiempo consolidan una agrupación estable y amplían su presencia en eventos y presentaciones en vivo.

El proceso incluye la producción de repertorio propio y la participación en distintos espacios musicales. La constancia les permite abrirse camino dentro del circuito popular y compartir escenario con artistas reconocidos del género. Entre ellos se encuentran Luis Alfonso, Yeison Jiménez y Jhon Alex Castaño, con quienes coinciden en conciertos y eventos masivos.



En 2024, Adrian recibe el nombramiento como artista popular revelación, un reconocimiento que se suma a su trayectoria y al crecimiento de la banda. Este logro se convierte en un nuevo impulso para continuar con el proyecto musical y fortalecer su presencia dentro del género.

Ahora, en A Otro Nivel, Adrian presenta el resultado de ese recorrido. Su paso por las plazas de mercado, su experiencia como mariachi y la decisión de apostar por la banda mexicana forman parte del proceso que lo lleva hasta este escenario. La participación en el programa representa una nueva vitrina para su propuesta y para el trabajo conjunto que desarrolla con su hermano.

