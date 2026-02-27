Felipe Peláez recibe una propuesta de un participante, tras su audición, para su próximo álbum

El programa 'A Otro Nivel' inicia una nueva jornada de audiciones con la llegada de Ivanny al ascensor. La participante se presenta con una propuesta retro–modernista y una base musical que integra elementos del pop y el rock. Desde su ingreso expone su intención de avanzar en la competencia con un estilo propio. Tras su interpretación, recibe dos flechas verdes por parte de Kike Santander y Felipe Peláez. Los jurados le señalan que posee una voz distinta dentro del grupo de aspirantes y confirman su paso a la siguiente fase.

La segunda participante en subir al ascensor es Gisell. Su trayectoria incluye presentaciones junto a Gilberto Santa Rosa, experiencia que respalda su camino dentro de la salsa. Explica que este género forma parte de su identidad musical debido a la influencia de su padre, quien le inculca ese gusto desde temprana edad. En el escenario interpreta una pieza acorde con esa línea artística y obtiene dos flechas verdes de Gian Marco y Kike Santander. Con este resultado asegura su continuidad en el programa y reafirma su vínculo con la salsa como eje de su propuesta.

La competencia avanza con la presentación de Adry Nataly. Nacida en Venezuela, encuentra en Colombia un espacio para desarrollar su carrera artística. En el ascensor demuestra su capacidad vocal y obtiene tres flechas verdes, lo que le permite avanzar de manera directa. Durante la devolución, los jurados destacan su amplitud de registro y el manejo técnico de los falsetes, elementos que respaldan su desempeño en la audición.





Luego se presenta Voëlin, cantante proveniente de Guatemala. Llega a Colombia con el objetivo de impulsar su carrera y asumir nuevos retos musicales. En su audición recibe el botón verde de Kike Santander y Gian Marco, quienes consideran que el color de su voz puede adaptarse a distintos géneros. Con esta decisión, Voëlin continúa en la competencia y se integra al grupo de participantes que superan la etapa inicial.

El cierre de la jornada está a cargo de El Socio Quereigua. Además de intérprete, es compositor dentro del género popular y ha trabajado con artistas como Jhonny Rivera, El Andariego y Giovanny Ayala. Su presentación le otorga flechas verdes de Gian Marco y Felipe Peláez. Durante el intercambio posterior, le manifiesta a Felipe Peláez su intención de enviarle una de sus composiciones para que sea considerada en una próxima producción discográfica. El jurado acepta la propuesta y confirma su disposición para recibir la letra. Con esta participación concluye la ronda, que suma nuevos nombres a la siguiente etapa del programa.

