Quiénes pasaron en A Otro Nivel 2026 HOY 27 febrero: capítulo 8 - CaracolTV

Felipe Peláez recibe una propuesta de un participante, tras su audición, para su próximo álbum

Los artistas no solo cantan, sino que también componen y hasta son productores; así que aprovechan todas estas habilidades para entablar relaciones con los jurados más allá de la competencia.

Por: Karen Juliana Rojas Rodríguez
Actualizado: 27 de feb, 2026
