Ella es la única líder de ‘A Otro Nivel’ elegida hoy: es colombiana de corazón

Esta noche se desarrolla una nueva emisión del programa de talentos musicales 'A Otro Nivel', un formato de competencia que evalúa a participantes en un escenario. En esta ocasión, Adry Nataly encabeza las audiciones de la noche. Ella viene de Venezuela y se encuentra radicada en Colombia desde hace siete años, periodo en el que se integra plenamente a la escena local. Su audición se presenta ante un panel de jurados compuesto por Kike Santander, Felipe Peláez y Gian Marco, quienes tienen la responsabilidad de decidir si los participantes avanzan en la competencia.

Adry Nataly sube al ascensor y realiza su interpretación frente a los tres jurados. Durante su presentación, los primeros en activar su aprobación son Kike Santander y Felipe Peláez, otorgándole lo que en este formato se conoce como “flechas verdes”. Por un momento, Gian Marco muestra dudas al evaluar su actuación. Sin embargo, en los segundos finales de la audición, al observar su desempeño en el escenario y también decide darle su voto positivo. Con esto, la artista recibe las tres flechas verdes del jurado, lo que representa la aprobación unánime para seguir en la competencia.

Tras la audición, los jurados ofrecen comentarios sobre su desempeño. Señalan aspectos específicos de su voz y técnica, destacando su rango vocal y la forma en que transmite emociones a través de la música. Los comentarios se centran en elementos técnicos, artísticos y expresivos de su presentación, así como en la relación entre su interpretación y el impacto en el escenario. Los tres jueces coinciden en que estos aspectos son importantes para evaluar cómo cada participante se sitúa dentro de la dinámica competitiva del programa.





Finalizada la audición, Adry Nataly se reúne con su familia en el escenario. En ese encuentro, su padre expresa un mensaje de apoyo y orgullo por lo que ella está logrando. Él recuerda que desde que era pequeña ella tiene aspiraciones vinculadas al canto y a estar en el medio televisivo, lo que ahora se materializa en su participación en la competencia. Este momento familiar ocurre ante la mirada tanto del jurado como de la audiencia presente en el set y de quienes siguen el programa por televisión.

La participación de Adry Nataly en esta etapa del concurso refleja su trayectoria personal y artística hasta este punto en la competencia. Su avance con los tres votos del jurado la posiciona, por ahora, como una de las concursantes que sigue en carrera durante esta emisión de 'A Otro Nivel'. Su historia se integra a la dinámica general del programa, en la que cada aspirante presenta su talento frente al panel y a una audiencia nacional.

