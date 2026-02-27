Publicidad

Quiénes quedaron de líderes en 'A Otro Nivel' HOY 27 febrero: capítulo 8 - CaracolTV

Adry Nataly es la única participante de esta noche en obtener las tres flechas verdes; aunque Gian Marco toma su decisión a último minuto cuando al verla en el escenario se convence de que es una artista completa.

Ella es la única líder de ‘A Otro Nivel’ elegida hoy: es colombiana de corazón

Por: Karen Juliana Rojas Rodríguez
Actualizado: 27 de feb, 2026
