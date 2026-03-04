Cuándo empieza 'María la del Barrio', la novela que se transmitirá después de 'Día a Día'

Todo está listo para el gran lanzamiento de 'María la del Barrio', la exitosa producción mexicana lanzada en 1996 que regresa a la pantalla chica este 2026 para enamorar a los espectadores con la historia de una joven que se dedica a ser recolectora en los basureros de la ciudad y la que se enamora perdidamente. Esta producción contó con la participación de un elenco de primera categoría dentro de los que se encuentran actores como Thalía, Fernando Colunga, Itatí Cantoral, Osvaldo Benavides, Ludwika Paleta, Carmen Salinas, entre otros exponentes.

Cuándo empieza 'María la del Barrio' en Caracol Televisión este 2026

De acuerdo con la información revelada por el canal de televisión, desde el próximo lunes 9 de marzo se podrá disfrutar de esta exitosa producción en las mañanas, es decir, después del programa matutino 'Día a Día', donde Catalina Gómez, Carolina Cruz, Carolina Soto, Iván Lalinde y Carlos Calero se conectan para acompañar a personas de diferentes partes del país a hacer sus actividades diarias mientras hablan de la programación y entrevistan a invitados especiales.



La novela tuvo una gran acogida en la década de los 90's no solo en México, sino también en diferentes países de Latinoamérica. De hecho, llegó a recibir cuatro premios y ocho nominaciones en los premios TVyNovelas: Mejor Villana, Mejor Actriz Infantil, Mejor Actor de Reparto y Mejor Actriz de Reparto fueron las categorías en las que ocuparon el primer lugar.

Cuántos años tenía Thalía en la novela 'María la del Barrio'

La cantante mexicana, recordada por temas musicales como 'Equivocada', 'No me acuerdo', 'No me ensañaste', 'A quién le importa' y 'Qué será de ti' nació el 26 de agosto de 1971 en Ciudad de México; por lo que a la fecha tiene 54 años. Aunque su primera producción fue 'Pobre Señorita Limantour', la cual marcó el inicio de su carrera en el mundo actoral, fueron 'Maria Mercedes', 'Marimar' y 'María la del barrio' las que la convirtieron en la reina de las telenovelas antes de los 2000. En esta último, de hecho, tan solo tenía 23 años, lo que le permitió alcanzar el éxito siento todavía muy joven sin saber que alcanzaría mucho más al lanzarse como cantante poco después.



