Actriz de ‘La Usurpadora’ se hizo varios retoques en su rostro para lucir "rejuvenecida"

La Usurpadora es, sin duda, una de las producciones más recordadas y exitosas de la televisión latinoamericana. Esta novela no solo marcó una época, sino que lanzó al estrellato mundial a Gabriela Spanic, quien interpretó a las inolvidables Paola Bracho y Paulina Martínez.

¿Qué se hizo Gabriela Spanic en el rostro?

Recientemente, la exreina y actriz llamó la atención por las fotografías divulgadas desde un centro de estética en Brasil, Jk Estética Avançada, donde se evidenció un drástico cambio que la hace lucir notablemente distinta, con un aspecto mucho más rejuvenecido.



El doctor Karim Salman, quien trabaja en dicho centro y presuntamente atendió a la venezolana, compartió el antes y el después de la actriz, revelando los procedimientos realizados. Según detalló en su publicación, Spanic se sometió a:



Lifting temporal para estirar y definir la zona de las sienes

temporal para estirar y definir la zona de las sienes Colocación de hilos PDO para tensar la piel y estimular la producción de colágeno

y estimular la producción de colágeno Relleno en labios, mentón y pómulos para aportar definición y volumen

para aportar definición y volumen Tratamiento láser Red Touch para mejorar el tono y la textura de la piel

En redes sociales, especialmente en X, varios usuarios destacaron su piel más tersa, facciones rejuvenecidas y un nuevo estilo de cabello con flequillo, que muchos compararon con su icónica apariencia como Paola Bracho.



Cabe recordar que Gabriela Spanic inició su carrera artística tras participar en el Miss Venezuela de 1992 representando al estado Guárico. Desde entonces ha protagonizado más de 15 telenovelas, entre ellas 'Morena Clara', 'La Venganza', 'Como tú ninguna', 'Por tu amor', entre otras historias que consolidaron su carrera.

