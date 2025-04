El drástico cambio de Gabriela Spanic: así lucía cuando era la protagonista de La Venganza

Spanic tiene una amplia trayectoria en el mundo cinematográfico. Es de destacar que la mujer nació el diez de diciembre de 1973 en Ortiz, Guárico, Venezuela. Contrajo matrimonio con el actor Miguel de León en el año 1997, y lo más impactante es que esta celebración se trasmitió por televisión; a pesar de los hechos, luego de siete años tomaron la decisión de separarse.

Mira también: El impresionante cambio de Catherine Siachoque: así lucía en 2002 como antagonista en La Venganza

Otro hecho importante a destacar es que la actriz tuvo su primer hijo en Estados Unidos en el 2008. Ahora bien, respecto a su trayectoria en las pantallas, inició en 1990, y con el tiempo fue destacando por su gran talento.

En 1994 obtuvo su primer protagónico en ‘Como tú ninguna’, en 1998 ‘La Usurpadora’, un año después en ‘Por tu amor’, más tarde en ‘La intrusa’ y en el 2022 en La Venganza. Su papel de Valentina y Helena sorprendió a todos los fans, ya que tuvo que interpretar a dos personas y demostrar todo su talento en la pantalla chica.

De qué se trata La Venganza

Todo radica en Valentina, una boxeadora, se enfrenta a una pelea y la gana. Por otra parte, está Helena, quien está a punto de casarse en medio de un problema de salud. Un momento que llama la atención es cuando las dos mujeres caen al suelo.

Mira también: Helena sale a buscar a su familia, pero no la reconocen en su nuevo cuerpo

Helena, en plena celebración de su matrimonio, se empieza a sentir mal y cae al piso y muere . A la par de esta situación, Valentina también se desmaya, y cuando se despierta se da cuenta de que la mujer que se iba a casar está en su cuerpo.

Cuando esto sucede, la mujer trata de explicar que ella es realmente Helena, pero Tobago, la médium, no le cree. En medio de esta situación, Valentina hace de todo para ser identificada y la puedan reconocer como la mujer que era antes de cambiar de cuerpo.

A través de sus redes sociales, Gabriela Spanic recordó su participación en la novela de Caracol Televisión y los fans no dudaron en afirmar que su interpretación fue maravillosa. La actriz venezolana dejó un mensaje por lo vivido en aquella época.

"Me encantan los personajes, linda novela", "sin duda una telenovela espectacular protagonizada por la mejor actriz del mundo", "no me canso de verla, me gustó tanto", "magistral interpretación, gran personaje mi reina", "yo la más feliz de verla de nuevo en pantalla desde Colombia, un abrazo", dijeron algunos.

No te pierdas La Venganza en las mañanas de Caracol Televisión o en la Señal En Vivo.