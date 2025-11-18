James Rodríguez, pillado con Luisa Duque tras partido de Colombia: se conoce si están juntos

Este 18 de noviembre, Caracol Televisión se une nuevamente a la fiebre del fútbol para apoyar el último encuentro deportivo de la Selección Colombia este 2025. A propósito del desempeño que ha tenido el equipo, en redes han revivido un clip que fue tomado el pasado sábado 15 de noviembre después de que 'La Tricolor' se enfrentara a Nueva Zelanda.

Mira también: Mencho mostró en el ‘Desafío’ una foto de cuando conoció a James Rodríguez



El beso de James Rodríguez y Luisa Duque

Un video se ha hecho viral en redes sociales; en él se logra observar al jugador de fútbol saludando a sus seres queridos justo después de la contienda deportiva; sin embargo, lo que en realidad llamó la atención de sus seguidores fue el hecho de que se acercó a Luisa Duque y le dio un beso en los labios, confirmando de esta forma que tienen un vínculo estrecho.



Es necesario mencionar que los rumores de una posible relación empezaron hace varios meses, cuando los fanáticos notaron la presencia de Duque en el Nou Camp de Guanajuato, en México, y en otros espacios en donde también estaba Rodríguez. Luisa es una modelo y creadora de contenido digital que recoge más de 200 mil seguidores en su cuenta oficial de Instagram.

Mira también: Hijo de James Rodríguez cumplió seis años y así fue la fiesta, ¿Salomé no estuvo?



La joven tiene 23 años, por lo que el deportista le lleva casi 10 años de diferencia. A pesar de que ahora son mucho más sueltos frente a las cámaras, se han caracterizado por manejar un bajo perfil. De hecho, no tienen ninguna publicación juntos en redes sociales a pesar de que medios internacionales y fanáticos han especulado acerca de su situación sentimental.

Publicidad

Las reacciones en las plataformas digitales ante el clip no se han hecho esperar: "Qué miedo, es igualita a Salomé", "Se parece mucho a su hija", "Luisa jura que ella ama más a James que yo", "Hoy conocí lo que es la envidia", "Pero está divina esa mujer, muy hermosa", "Pero es muy joven para él", son algunos de los mensajes que se destacan en la red.

Mira también: Qué ha pasado con el periodista que le dijo "Te amo" a James Rodríguez en plena entrevista

Publicidad

Además de ser grabada durante el partido, Luisa también publicó contenido en sus redes sociales cantando y bailando el exitoso tema musical 'El ritmo que nos une' de Ryan Castro, el cual justamente se ha convertido en un himno de la Selección Colombia.