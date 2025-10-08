Qué ha pasado con el periodista que le dijo "Te amo" a James Rodríguez en plena entrevista

Uno de los momentos más virales relacionados a la fiebre del fútbol y a la Selección Colombia tuvo lugar el 10 de septiembre de 2024, cuando 'La Tricolor' se enfrentó a Argentina en las eliminatorias al Mundial México, Estados Unidos, Canadá 2026, pues un reportero divirtió al público al y expresarle su fanatismo al 10 de la Selección sin importar el qué dirán.

Luego del enfrentamiento deportivo en el Estadio Metropolitano Roberto Meléndez en Barranquilla, algunos jugadores concedieron entrevistas, entre ellos James Rodríguez, que no dudó en referirse al partido.

"James, felicitaciones, papá. Gracias por ser colombiano, gracias por ser de mi país, eres el mejor jugador de América. Normalmente siempre que viene Argentina el enfoque está en otra parte. Hoy el 10, el mejor jugador de América es de acá, que golazo, qué asistencia. Te amo, James David, te amo", comentó el reportero, generando una sonrisa en el deportista.



Quién fue el periodista que le dijo "Te amo" a James Rodríguez

Se trata de Juan Nicolás Suárez, un comunicador social graduado de la Pontificia Universidad Javeriana en 2023 con énfasis en periodismo y que inició su trayectoria en los medios, más específicamente en la sección de deportes en 2017 y logró llegar a diferentes escenarios deportivos para conversar con los deportistas sobre su rendimiento en el terreno de juego.

De acuerdo con su perfil de LinkedIn desde 2020 está desempeñándose como creador de contenido digital, por lo que ha podido recoger una comunidad de más de 400 mil seguidores.

Aunque sus redes están enfocadas en su profesión, en Facebook ha sido más abierto respecto a su vida personal, demostrando de esta forma no solo que es hincha del Santa Fe, sino también que su admiración por el jugador ibaguereño no nació el día de la entrevista sino que es una afición que ha ido cultivando desde hace varios años.

El joven ha logrado entrevistas a deportistas como Ómar Pérez, Alfonso Cañón, Daniel Torres, Róbinson Zapata, Néstor Lorenzo y David Ospina. Además, volvió a encontrarse con su ídolo en julio de 2025, imagen que quedó inmortalizada en su perfil.