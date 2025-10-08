En vivo
La Venganza
Síguenos en::
Tendencias:
EN VIVO DESAFÍO DEL SIGLO
LA INFLUENCER

Publicidad

logopush.png
¿Quieres saber más de las producciones de Caracol TV? Activa las notificaciones y recibirás información al instante.
Nos vemos luego
¡Veámonos!

Publicidad

Caracol TV  / Actualidad  / Karol G se presentará en el Victoria's Secret Fashion Show 2025: dónde y a qué hora verlo

Karol G se presentará en el Victoria's Secret Fashion Show 2025: dónde y a qué hora verlo

Este 8 de octubre, la marca confirmó que 'La Bichota' dará un espectáculo digno de admirar en el evento de moda, donde desfilarán ángeles de la talla de Gigi Hadid y Adriana Lima.

Publicidad

Publicidad

Publicidad