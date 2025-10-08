Karol G se presentará en el Victoria's Secret Fashion Show 2025: dónde y a qué hora verlo

La cantante paisa emocionó a sus seguidores en redes sociales este 8 de octubre al anunciar que será una de las artistas invitadas al Victoria's Secret Fashion Show, uno de los espectáculos más esperados en la industria de la moda y el entretenimiento gracias a que reúne a personalidad de la talla de Bella Hadid, Gigi Hadid, Kendall Jenner y Alessandra Ambrosio.

"Dijimos a lo grande este año, y lo decimos en serio. KAROL G, bienvenida al escenario del show de moda de Victoria's Secret", se lee en la publicación que realizó la marca en su cuenta oficial de Instagram.

Cuándo se presentará Karol G en el Victoria's Secret Fashion Show

El evento tendrá lugar en el Brooklyn Navy Yard en Nueva York el 15 de octubre a las 7:00 p.m. (hora Estados Unidos) y será transmitido en plataformas digitales como YouTube, TikTok e Instagram.

La intérprete de temas como 'Oki doki', 'Cairo', 'Si antes te hubiera conocido' y 'Amargura' también contará con el acompañamiento de otras figuras de la música tales como Madison Beer, Missy Elliott y las Twice.

Es necesario mencionar que Victoria's Secret recientemente se sometió a un proceso de renovación de marca y regresó a las pasarelas con una apuesta mucho más inclusiva en la que permitieron la participación de mujeres de diferentes edades, tallas y orígenes, lo que cautivó al público, que pudo ver a varias representantes de la belleza a nivel internacional.

Ante la emocionante noticia, Carolina Giraldo no dudó en presumir del logro a través de las historias de su cuenta oficial de Instagram, en la que escribió: "La Bichota en el Runway de Victoria Secret", junto a un emoticón de corazón rosado.

El 2025 ha estado cargado de éxitos para Karol G no solo a modo personal, sino también en su faceta profesional, pues ha logrado concretar presentaciones en espacios como el show de medio tiempo de la NFL en Brasil, su concierto en El Vaticano junto a Andrea Bocelli y ahora el performance que prepara para resaltar la belleza de las mujeres más bellas e imponentes de la industria de la moda.

