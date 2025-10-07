Mencho se salio de sus casillas y explotó contra Gamma: "ya no aguanto más" y Juan la apoyó

En este capítulo 68 del Desafío Siglo XXI, los participantes lucharon una vez más en el Box Rojo. Todos llegaron a la prueba de Sentencia y Hambre, en la que debían tener buen equilibrio y además, la habilidad de armar un rompecabezas de solo números.

Qué pasó con Mencho en el Desafío

Los primeros en realizar la prueba contrarreloj fue Gamma. En este caso, Grecia era la que iba a recibir todas las fichas, para que al final pudiera armar el tablero con la ayuda de sus compañeros. Todos iban pasando por el equilibrio, pero como los de Omega estaban en una plataforma lanzándoles unos balones para tumbarlos, a veces debían repetir la pista para lograr llegar a hasta la meta.



A raíz de que Gamma obtuvo el siguiente tiempo, 13 minutos, 59 segundos con 344 milésimas y Omega el siguiente, Omega: 13 minutos, 46 segundos con 415 milésimas, el equipo ganador fue el liderado por Katiuska. Precisamente, Mencho se molestó demasiado, porque Gio cometió un error cuando estaban cerca de completar la prueba.

Como Grecia era la que debía salir a correr para tocar el timbre, él lo hizo por ella. Por lo cual, el Juez pidió que la cucuteña se devolviera para realizar esa actividad, y por eso dijeron que el despiste de Gio ocasionó la derrota de Gamma. Esto fue lo que dijo Mencho por lo ocurrido.

"Derrota tras derrota por errores, no hay que volveros a cometer. Ve cómo esta gente celebra en la cara de uno. ¡No más! Yo no quiero ver esto. Ellos que se burlan de uno cuando pasan, al ver a Gio se burlan. No, ya no aguanta. Ya estoy cansada de que ellos nos cojan como títeres a nosotros, como si nos vieran como los débiles", expresó.



"Leo dice que supuestamente tiene fuerza aquí y me volvió nada. Dice que no fue con intención. Además, Rosa y Zambrano burlándose de Gio. No, ya basta. Uno también tiene sentimientos", puntualizó Mencho.

Por su parte, Juan, quien antes era el capitán en Omega, le dijo a Gio que debe estar más concentrado y apoyó la idea de su compañera, quien no podía dejar de expresar lo molesta que estaba porque volvieron a perder en este nuevo ciclo.

