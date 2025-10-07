En vivo
La Influencer
Síguenos en::
Tendencias:
EN VIVO DESAFÍO DEL SIGLO
LA INFLUENCER

Publicidad

logopush.png
¿Quieres saber más de las producciones de Caracol TV? Activa las notificaciones y recibirás información al instante.
Nos vemos luego
¡Veámonos!

Publicidad

Cabezote Desafío del Siglo XXI DK
Caracol TV  / Desafío Siglo XXI  / Mencho se salio de sus casillas y explotó contra Gamma: "ya no aguanto más" y Juan la apoyó

Mencho se salio de sus casillas y explotó contra Gamma: "ya no aguanto más" y Juan la apoyó

Luego de que Gamma perdiera la prueba por un error que cometió Gio, Mencho le pidió a su compañero que estuviera más concentrado; además, le lanzó pulla a varios de Omega.

Publicidad

Publicidad

Publicidad