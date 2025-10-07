En vivo
LA INFLUENCER

Cabezote Desafío del Siglo XXI DK
Aleja revela que hará si regresa al Desafío; quiere hacer dupla con un integrante de Omega

La ganadora del Desafío The Box 2023 habló en un en vivo del Caracol Televisión cómo se siente con la noticia, de que podría volver al programa de los colombianos y los invitó a votar por ella.

