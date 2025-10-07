Aleja revela que hará si regresa al Desafío; quiere hacer dupla con un integrante de Omega

Tras conocerse que las siguientes mujeres: Paola, Valkyria, Aleja y Guajira, y los siguientes hombres, Galo, Ceta, Sensei y Kevyn podrían volver al Desafío, todos los fanáticos quedaron emocionados.

A raíz de esto, en Caracol Televisión Johncito la entrevistó y habló de varios temas sobre su experiencia en el reality. En primera medida, afirmó que entrena dos horas al día y que durante 40 minutos se dedica a hacer fortalecimientos, y después de eso, sí se enfoca en hacer su rutina habitual.

Por otra parte, indicó que antes de ingresar al Desafío estaba en la universidad, en donde estudiaba administración ambiental. Su gusto por ir al gimnasio siempre estuvo, pero a su vez trabajaba como modelo, y como si fuera poco, practicaba motociclismo.



Qué dijo Aleja, del Desafío, de Leo

Ahora bien, en términos del Desafío, confesó que para ella fue muy duro el tema mental, pero que logró salir adelante y por eso se convirtió en la ganadora del en el 2023. Es de destacar que ella había sido eliminada, pero por la lesión de una compañera, reingresó y esto le dio el camino para la victoria. Minutos después, dijo que de los hombres que hay actualmente, le gustaría hacer dupla con Leo, integrante de Omega.



Cuál es el reto que hará Aleja si vuelve al Desafío

"Me gusta Leo, se me hace que es un hombre que llame demasiado la atención para hablar, pero sí veo que es muy estratega, muy fuerte y muy ágil. Entonces pienso que con él haría una excelente pareja", afirmó.

Posteriormente, le preguntan por el reto que hará si llega a clasificar para ingresar de nuevo al Desafío. A lo que ella indicó que hará una rodada en monto, en la que usará una chaqueta, una tanga y buenas botas a la hora que sea. Tras esta confesión, invitó a todos a apoyarla para que voten por ella en el siguiente enlace www.caracoltv.com/desafioganadores y vuelva a competir en La Ciudad de las Cajas.

