Caracol TV  / Desafío Siglo XXI  / Por qué le dicen Rata al participante del Desafío: se lo confesó a sus compañeros de Omega

Por qué le dicen Rata al participante del Desafío: se lo confesó a sus compañeros de Omega

Rata, el participante que ha sorprendido en cada una de las pistas del Desafío, revela cómo era cuando era un niño y sus vivencias en el colegio. Mira la reacción de Omega a su historia.

