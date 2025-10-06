Por qué le dicen Rata al participante del Desafío: se lo confesó a sus compañeros de Omega

En esta nueva etapa del Desafío Siglo XXI, en la que solo hay dos equipos, Omega y Gamma. Los participantes se están conociendo para poder lograr esa comunicación perfecta y entenderse mejor en las pruebas, ya que, los Súper Humanos han afirmado que esto es importante para superar cada obstáculo.

Mira también: Deisy negó que le gustaba Rata en el 'Desafío' por estrategia: "Hacían comentarios despectivos"



Por qué el apodo de Rata, del Desafío 2025

Precisamente, Omega resultó ser el ganador del Desafío Millonario, por lo cual, empezaron con pie derecho para seguir dándola toda y continuar juntos hasta el final. Ahora bien, en medio de la celebración, todos se reunieron para hablar de diferentes temas.

Leo le preguntó a Rata la razón de su apodo. Para los que no saben, su nombre real es José Maldonado, pero lo llamado así desde que era un niño. Según indica el deportista, todo empezó cuando estaba estudiando en la escuela. “Eso es del colegio. Jugaba con el balón y hacía muchos 'ochos', y siempre era el más bajito del curso. Y ahí como tal surgió el apodo y fue transciendo por lo habilidoso”, les explicó a todos sus compañeros.



Es de destacar que, desde que Rata llegó al Desafío, ha destacado por su fortaleza, habilidad y destreza en las pistas. Su primer equipo fue Gamma y en cada una de las pruebas demostró que podía con los obstáculos pese a su dificultad, su mentalidad siempre ha sido fuerte y por eso brilla en las pistas.

Publicidad

A medida que fue pasando la competencia, empezó a tener un vínculo muy especial con Deisy. Cuando ella estaba en el Desafío Siglo XXI, trataba siempre de cuidarla y de estar ahí pendiente, para que siguiera adelante y compartir más experiencias únicas en el programa, sin embargo, en una prueba a Muerte, ella se despidió de su sueño.

Publicidad

Mira también: Qué le pasó a Rata en la prueba del 'Desafío'; Camilo le daba ánimos y Andrea Serna impactada

Ahora bien, Rata está en Omega y desde que llegó a ese escuadrón, lo han apreciado por sus capacidades. Aunque al comienzo extrañaba mucho a Gamma, poco a poco se fue acoplando a su nuevo color rosa y ahora más que nunca está firme compitiendo para llegar a la final con todos sus compañeros.

En esta nueva etapa del programa de los colombianos, todos los participantes la darán toda para ganar más competencias y vivir experiencias nuevas. ¿Qué sucederá ahora con Gamma y Omega? Hay que estar pendientes de todos los capítulos del Desafío Siglo XXI y descubrir las sorpresas de cada uno de los episodios.

No te pierdas los capítulos del Desafío del Siglo XXI en las noches de Caracol Televisión o a través de nuestra señal en vivo, conéctate de lunes a viernes a las 8:00 p.m. Síguenos en nuestro canal de difusión de WhatsApp.