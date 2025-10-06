En vivo
La verdadera razón por la que Katiuska y Juan quedaron separados en el Desafío: él lo presentía

La verdadera razón por la que Katiuska y Juan quedaron separados en el Desafío: él lo presentía

Katiuska, capitana de Omega vuelve a llorar al hablar del momento en que Yudisa le quitó a Juan para su equipo. Admite haber sido ingenua y él dice que tenía una corazonada, pero que ya no hay nada por hacer.

