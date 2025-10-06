Actualizado: 6 de oct, 2025
Caracol TV Desafío Siglo XXI La verdadera razón por la que Katiuska y Juan quedaron separados en el Desafío: él lo presentía
Publicidad
Publicidad
Publicidad
Publicidad
Mira también: Isa, eliminada del Desafío, se dio un pico con un exparticipante; hasta Deisy reaccionó
Mira también: “No era nada serio”: Zambrano se sincera con Grecia sobre Isa, eliminada del Desafío
No te pierdas los capítulos del Desafío del Siglo XXI en las noches de Caracol Televisión o a través de nuestra señal en vivo, conéctate de lunes a viernes a las 8:00 p.m. Síguenos en nuestro canal de difusión de WhatsApp.
Publicidad