LA INFLUENCER

Cabezote Desafío del Siglo XXI DK
Desafío Siglo XXI  / Zambrano decide que ya no piensa ir por Grecia en el Desafío: "como hombre me doy mi valor"

Zambrano decide que ya no piensa ir por Grecia en el Desafío: “como hombre me doy mi valor”

Tras su regreso de la Suite ditu, tanto Zambrano como Grecia les cuentan a sus compañeros cómo se sintieron. El medallista olímpico dice que va a respetar que ella tiene su pareja.

