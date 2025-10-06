Mánager de B-King rompe el silencio tras señalamientos por la muerte del artista en México

Desde el 22 de septiembre, fecha en la que la Fiscalía de México confirmó que los cuerpos hallados en el país americano eran los de Bayron Sánchez Salazar, más conocido como B-King, y Jorge Luis Herrera, llamado DJ Regio Clown. Tras este hecho, las autoridades se han encargado de revisar el caso para encontrar a los responsables de su muerte.

Qué dijo el mánager de B-King sobre el caso

Ahora bien, en medio de esta situación, el mánager de B-King, Juan Camilo Gallego, respondió a las acusaciones que han hecho en su contra por el crimen de los colombianos.



Para ello, no dudó en reportarse en cuenta de Instagram, en donde tiene más de 21 mil seguidores, y le respondió a una usuaria con un contundente mensaje, en la que dejó claro que él ha estado pasando por unos días muy complicados por el crimen de los colombianos en México.

La mujer le cuestionó el hecho de no querer estar en Colombia, y que esto le parecía demasiado extraño en él. “Conocías al otro chico desde hace mucho tiempo y también a MR, y solo llevabas trabajando con él tres meses y justo para esto. Puedes engañar a la gente si quieres, pero a Dios jamás y la justicia divina se puede tardar, pero llega”.



Él no se quedó callado y le dijo que está muy informada, porque él estuvo en el último adiós de B-King con toda su familia en Campos de paz, en Medellín. Y les pidió a todos los usuarios que le explicaran a la mujer que él se presentó el jueves a aquel lugar con todos los amigos y seres queridos de la expareja de Marcela Reyes. Adicionalmente, dejó el siguiente mensaje, en donde afirmó que solo Dios sabe lo que realmente pasó y que él no está involucrado en la situación.

“Para todas esas personas que me desean el mal o me juzgan sin conocerme, solo puedo desearles cosas buenas en sus vidas. Ojalá nunca tengan que pasar por una situación como la mía, porque no ha sido nada fácil. Solo Dios conoce mi corazón, y estoy completamente seguro de que ninguno de nosotros tiene derecho a juzgar a nadie, solo Él con su infinita misericordia. Y si Dios está conmigo, ¿quién contra mí?”, puntualizó.