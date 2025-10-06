Participante de Gamma se desahoga por duro momento que vivió antes de entrar al Desafío

En este capítulo 67 del Desafío Siglo XXI, los participantes durmieron en sus nuevas casas y empezaron a conocerse para tener una mejor comunicación en el equipo. Precisamente, a los cuatro minutos de haber empezado el episodio, Mencho, quien estaba cocinando junto a Potro y Camilo.

Cuál es la historia de la mamá de Mencho, del Desafío

Potro empieza diciendo que se levantó pensando en algo y él indica que deberían aprovechar para hacer un homenaje a los niños que tienen cáncer: “Que se tienen que cortar el pelo obligado”. Frente a esto, la deportista revela que su mamá tiene cáncer e indica que gracias a los exámenes que ella se realiza cada seis meses, se pudo detectar a tiempo lo que le estaba ocurriendo.



“Puede que sea a tiempo o tarde. Me ha dado más duro a mí, que a ella en el impacto emocional. Por eso quizá yo también quería venir acá al Desafío, con mi hija bien pequeña, mi mamá pasando por esta situación, pero la actitud de mi mamá es la que me ha dado la fortaleza. Ella me dice, que por qué no la motilo, y le digo que aún tiene pelo y se le puede tapar”, afirmó.

Asimismo, reveló que su mamá le ha mencionado que cuando va al baño se le cae el cabello y eso sí le duele, por ello, le expresa que se quiere sentir mejor. Por su parte, Menciona mencionó que lloró cuando su progenitora le dijo eso, por lo que ella le preguntó por qué estaba triste, si a ella no le estaban quitando el cabello.

Posteriormente, cuenta que su mamá le pidió una foto, porque se sentía linda. “Posaba y yo decía, mi mamá es una personota. La enfermedad de cáncer no es sinónimo de muerte, sino de lucha. Si está lo está haciendo, por qué nosotros no lo haremos por ella”, agregó.

Es de resaltar que, meses atrás, Mencho había abierto su corazón para hablar acerca de esta dura historia. Asimismo, afirmó que tiene un tatuaje en el brazo que dice ‘fuerte’. Y que esto demuestra que su progenitora le ha enseñado a enfrentar la vida pese a cualquier circunstancia que se presente en el camino.

