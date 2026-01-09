Publicidad

Vanesa Cruz, de 'La Reina del Flow 3', es interpretada por Mariana Garzón

Detalles sobre lo que pasará con Vanesa Cruz en 'La Reina del Flow 3' y su importancia, en especial, como apoyo de Charly. Información sobre la actriz, Mariana Garzón y su carrera artística.

Mariana Garzón interpreta a Vanesa Cruz

El regreso de Vanesa a Colombia, ya con 27 años, marca uno de los giros más sensibles de la nueva temporada, pues su presencia será clave para sostener a Charly en medio del dolor, la pérdida y el riesgo de recaer en sus viejos fantasmas.

Por: Caracol Televisión
Actualizado: 9 de ene, 2026
