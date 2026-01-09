Mariana Garzón interpreta a Vanesa Cruz

Vive en Japón con su esposo Pite, pero debe regresar al país ante la tragedia que golpea a su papá y a toda su familia. Vanesa es pieza clave para que Charly no se hunda en la depresión ni revierta a sus viejos excesos ni malos hábitos, al ser la única que puede comprender el deseo de autodestrucción que acosa a su padre tras la pérdida de su gran amor.

Quién es Mariana Garzón, que interpreta a Vanesa Cruz en ‘La Reina del Flow 3’

Mariana Garzón es una actriz colombiana nacida en Bogotá que inició su carrera artística desde muy temprana edad. En 2004, cuando tenía apenas 7 años, hizo su primera aparición en televisión en un capítulo de 'La Séptima Puerta', producción de Caracol Televisión, experiencia que repetiría un año después en la segunda temporada de la serie, dando así sus primeros pasos frente a las cámaras.



Desde entonces, Mariana ha construido una trayectoria constante en la actuación, participando en distintos proyectos televisivos que le han permitido crecer profesionalmente y consolidar su talento. Su presencia en 'La Reina del Flow' la ha conectado con nuevas audiencias, reafirmando su versatilidad interpretativa y su capacidad para asumir personajes que evolucionan junto a la historia.

Con una carrera que comenzó en la infancia y que ha ido madurando con los años, Mariana Garzón se ha mantenido vigente en la pantalla, demostrando disciplina, sensibilidad actoral y una evolución que la posiciona como parte de la nueva generación de talentos de la televisión colombiana.