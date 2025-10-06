Qué pasó con la actriz que hizo a Pamela en ‘Las Muñecas de la Mafia’ y cómo luce ahora

La actriz caleña interpretó a Pamela Rojas en 2009, cuando estaba llegando a sus 30 años. Aunque no se apartó del todo de la actuación, sí dejó de aparecer en televisión e incluso se dedicó a la fabricación de joyas y accesorios y hasta creó su propia marca.

Actualmente, Gómez Restrepo tiene 44 años y está dedicada a actuar en cortometrajes y producciones alternativas, oficio que alterna con el diseño y la comercialización de sus joyas.

La artista diseña aretes y anillos con esmeraldas, pero también hace pulseras y collares con cuarzos, piedras y cristales, a los que se les asocian propiedades de protección y bienestar. De hecho, según La Red, fue la que se encargó de hacer el anillo con el que Mike Bahía se comprometió con Greeicy Rendón.

Y es que Restrepo, además, se volvió una mujer muy espiritual y reflexiva, que busca conectar con la naturaleza y disfrutar de los mínimos detalles, junto a las personas que más quiere.



¿Cómo luce la actriz que hizo de Pamela en ‘Las Muñecas de la Mafia’?

Pese a que han pasado 15 años desde que se estrenó la exitosa novela de Caracol, Andrea Gómez sigue luciendo tan joven y vital, como se le vio en la producción. Eso sí, cambió el color de su cabello y ya no sobresale el rubio con el que los televidentes la conocieron, sino que ahora lleva un castaño claro. Estas son algunas imágenes recientes de la caleña que actuó en la primera temporada de ‘Las Muñecas de la Mafia’: