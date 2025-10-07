Kevyn confiesa con qué mujer le gustaría hacer dupla en el Desafío; destacó a una de Gamma

En las últimas horas, se conoció que los ganadores de anteriores versiones del Desafío podrán volver al programa de los colombianos. Entre los candidatos están: Paola, Valkyria, Aleja y Guajira, por el lado de los hombres Galo, Ceta, Sensei y Kevyn. Las votaciones estarán abiertas hasta el 15 de octubre a las 11:59 p.m.

Precisamente, Kevyn estuvo recientemente en un En vivo de Caracol Televisión, en donde contó cómo se siente con esta noticia y también, reveló otros detalles que dejaron al Johncito impactado.

En primera medida, le preguntaron a cuál de las ocho mujeres que hay en el Desafío le gustaría hacer dupla. Él lo pensó muy bien, pero antes que nada, dijo que hay chicas muy buenas en la competencia, pero luego ya dio los nombres de aquellas participantes que avanzaron a la siguiente etapa.



Qué dijo Kevyn sobre Yudisa, en el Desafío

“No sé, Katiuska. Está la niña abejita, Yudisa. Ella también le hace, se está divirtiendo. Yo soy así”, afirmó el ganador del Desafío XX. Posteriormente, se refirió a la bajada de bandera de Beta, e indicó que hubo varios conflictos mientras duró el equipo con vida en el reality de los colombianos. “Todo empieza desde casa, yo creo que no se unieron bien como tenían que hacerlo”.

Qué opinó Kevyn sobre Rata, del Desafío

Posteriormente, reveló para él quién es el competidor más fuerte de esta edición. “Rata me gusta como compite, es ágil. Y quise ver un poco a Lucho”, agregó. Por otra parte, afirmó que entre Kevyn y Rata, habría un juego muy parejo, porque que demasiado rápido, pero él tampoco se queda atrás.



Por otra parte, confesó que sus amigos le preguntaron que cómo así, que ahora podrá tener un chance para ingresar al Desafío Siglo XXI, pero también dijo que se sorprendió con la noticia que salió recientemente. Asimismo, que antes de ser todo un Súper Humano, era guarda de seguridad y también trabajó en una empresa textilera. Y tras ganar el reality, logró llevarse $1.200.

