Cabezote Desafío del Siglo XXI DK
Desafío Siglo XXI  / Kevyn confiesa con qué mujer le gustaría hacer dupla en el Desafío; destacó a una de Gamma

Kevyn confiesa con qué mujer le gustaría hacer dupla en el Desafío; destacó a una de Gamma

En pleno en vivo de Caracol Televisión, Kevyn, ganador del Desafío XX, habla de una participante en particular y sobre el fuerte temperamento que tiene, pero la felicitó por su buen rendimiento.

