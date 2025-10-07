La particular promesa de Kevyn si logra volver al ‘Desafío’: esto fue lo que dijo

Este siete de octubre estuvo Kevyn, el ganador del Desafío XX 2024, en el en vivo de Caracol Televisión hablar de lo emocionado que está con la noticia de que podría regresar a La Ciudad de las Cajas. Para ello, pidió que votaran por él en el siguiente enlace. www.caracoltv.com/desafioganadores

Cuál fue la promesa que hizo Kevyn, del Desafío

Posteriormente, Johncito le preguntó que si él llega a quedar, a qué se comprometo con sus fans. Mientras él lo iba pensando, también surgían ideas por parte del periodista. Hasta que llegó el momento en el que confirmó que va a subir de rodillas a Monserrate, en Bogotá; desde el primer escalón hasta el último.

Tras este hecho, grabó el momento en el que confirmaba el reto y que la dará toda para que sus seguidores lo acompañen en esta travesía. Por el momento, él tiene mucha felicidad de poder vivir esto de nuevo.

Al participante le consultaron con cuál de las ocho mujeres del Desafío le gustaría formar dupla. Antes de responder, destacó que todas las competidoras tienen un gran nivel, aunque finalmente mencionó a las que más le llamaron la atención y que siguen en carrera. “Tal vez Katiuska… también Yudisa, la abejita. Ella está disfrutando la experiencia”, comentó el campeón del Desafío XX.

Más adelante, se refirió a la eliminación del equipo Beta, señalando que los problemas internos fueron determinantes para su salida. Según él, la falta de unión dentro del grupo fue clave: “Todo comienza desde casa; creo que no lograron consolidarse como debían”.



Kevyn, del Desafío, mencionó a Lucho

En otro momento de la conversación, compartió su opinión sobre quién considera el competidor más fuerte de la temporada. “Rata me gusta como juega, es muy ágil. También quería ver un poco más de Lucho”, dijo, añadiendo que entre Kevyn y Rata la competencia sería muy equilibrada, pues ambos tienen un rendimiento sobresaliente.

Finalmente, confesó que muchos de sus amigos le preguntaron si ahora tendría la oportunidad de regresar en el Desafío Siglo XXI, algo que lo tomó por sorpresa tras enterarse de las recientes noticias.

