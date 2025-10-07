En vivo
Tormenta de pasiones
Síguenos en::
Tendencias:
EN VIVO DESAFÍO DEL SIGLO
LA INFLUENCER

Publicidad

logopush.png
¿Quieres saber más de las producciones de Caracol TV? Activa las notificaciones y recibirás información al instante.
Nos vemos luego
¡Veámonos!

Publicidad

Caracol TV  / Actualidad  / Reguetonero Zion sufrió accidente: está hospitalizado y con pronóstico reservado

Reguetonero Zion sufrió accidente: está hospitalizado y con pronóstico reservado

En la cuenta e Instagram del músico se informó sobre su condición médica, aunque sin dar muchos detalles de qué pasó. No obstante, algunos medios aseguran que estuvo involucrado en un siniestro vial.

Publicidad

Publicidad

Publicidad