Reguetonero Zion sufrió accidente: está hospitalizado y con pronóstico reservado

En un comunicado publicado este martes 7 de octubre de 2025, en las redes sociales del exintegrante del dúo Zion & Lennox, se informó que el cantante estuvo “involucrado en un accidente y actualmente se encuentra hospitalizado”.

“Su condición médica permanece reservada, mientras su familia y equipo están enfocados en su recuperación. Agradecemos el cariño, las oraciones y el apoyo de todos sus seguidores, y pedimos respeto y paciencia en este momento”, se lee en el documento emitido por Baby Records.

Aunque en el comunicado oficial no se menciona qué tipo de accidente tuvo el artista, medios como América TV y El Vocero, periódico local, informaron que se trató de un siniestro vial y que él se encuentra internado en un centro médico de San Juan.



El doctor Israel Ayala, director de la Administración de Servicios Médicos de Puerto Rico, informó, según El Nuevo Día (de Puerto Rico), que el cantante ingresó con múltiples traumas de cuidado, por lo que evalúan cuál es el tratamiento adecuado para él. Todas las novedades médicas serán informadas por el equipo de trabajo del reguetonero, de acuerdo con el comunicado.

Hace apenas unos días Zion estuvo en Colombia, más específicamente en Medellín, acompañando a Silvestre Dangond en el concierto que el artista vallenato ofreció en el estadio Atanasio Girardot. De hecho, en su cuenta de Instagram aparecen varias imágenes de él compartiendo escenario con el colombiano.

