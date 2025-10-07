Qué fue de Virginia Vallejo, ex de Pablo Escobar: tiene 76 años y sufrió derrame

Virginia Vallejo es recordada por el trabajo como periodista en los años 90, su oficio como modelo, pero, sobre todo, por su relación clandestina, que duró cinco años, con Pablo Escobar, el cabecilla del cartel de Medellín que llegó a ser el hombre más buscado el mundo.

Luego de pasar varios años lejos de la esfera pública, Vallejo dejó ver cómo se encuentra ahora. Actualmente, Vallejo vive sola en el barrio Aventura, en Miami (Estados Unidos), país a donde salió exiliada hace varios años luego de dar declaraciones contra narcotraficantes. Sigue siendo una mujer elegante y muy vanidosa, lo que le ha permitido verse y sentirse vital a sus 76 años.

No obstante, la escritora, que no se arrepiente de la relación que tuvo con Escobar y hasta se arrepiente de no haber aprovechado más su dinero, también ha tenido que superar grandes pruebas en la vida y una de ellas tiene que ver con su salud. La nacida en Cartago (Valle del Cauca), pero criada en Bogotá, contó en el programa que tiene una “colección de condiciones” en sus ojos e incluso no ve nada por el lado derecho.

¿Qué pasó con Virginia Vallejo?

La escritora colombiana declaró en 'Los Informantes' que sufrió un derrame cerebral del cual se pudo recuperar, pero que le dejó secuelas, sobre todo en su visión. “Tuve que volver a leer, a escribir y a hablar sin tartamudear, pero viste que me he recuperado porque hablo hasta por los codos”, dijo jocosamente.

Vallejo además se siente afortunada porque no quedó “torcida ni chueca”. Y es que la exmodelo tiene una evidente fortaleza, que la ha ayudado a superar las dificultades. Incluso, sueña con volver a los medios de comunicación, con una columna de opinión, para dar consejos sobre moda, belleza y hasta el amor.

