Cuánta plata ganaron los campeones del 'Desafío' desde el 2021 y qué ha pasado con sus vidas

Los Súper Humanos más fuertes de las últimas temporadas volvieron a ser tema de conversación este 2025 gracias a que Caracol Televisión anunció que un hombre y una mujer del grupo de ganadores podrán ser seleccionados por el público para competir una vez más en el terreno de juego. Te contamos aquí qué ha pasado con ellos.

Cuánta plata se ganaron Paola y Galo en el 'Desafío' 2021

Los competidores se quedaron con la suma de 800 millones de pesos en total, lo que significó 400 millones de pesos para cada uno. En la actualidad Galo sostiene una relación con Laura Madrid, a quien conoció en Tobia (Cundinamarca) y está enfocado en la creación de contenido fitness para redes sociales. Paola, por su parte, contrajo matrimonio con Gago (a quién también conoció en el reality) y ahora son papás de dos bebés, a quienes no dudan en presumir en redes sociales, mezclando su faceta de padres y deportistas.



Cuánto ganaron Ceta y Valkyria en el 'Desafío' 2022

Los jugadores se quedaron con la suma de 400 millones de pesos cada uno en la Gran Final del programa. A la fecha, Ceta recoge casi 400 mil seguidores en su cuenta oficial de Instagram, donde expone el importante paso que dio al convertirse en empresario y muestra también la pasión que sigue teniendo por la actividad física. Valkyria, por su parte, se graduó como diseñadora industrial, fundó la Media Maratón Bambuquera, creó la aplicación Valkybox y se desempeña como influencer fitness, por lo que no duda en reaccionar a los capítulos del 'Desafío'.

Con cuánto dinero se quedaron Aleja y Sensei, ganadores del 'Desafío' 2023

Los deportistas también obtuvieron la suma de 400 millones de pesos cada uno, fuera de la cifra que acumularon mientras avanzaban en competencia. En 2025, Aleja continúa activa en redes sociales, donde ha construido una comunidad muy fiel, pero también se ha desempeñado como vicepresidenta de la Revista Poder. Sensei, por otro lado, sigue compitiendo como deportista élite de OCR y comparte su progreso y sus logros a través de Internet.

Qué dinero sacaron Kevyn y Guajira del 'Desafío' 2024

Kevyn se convirtió en el campeón del Desafío con más dinero en los últimos años, pues durante el Ciclo Dorado se llegó a un acuerdo con los participantes en donde se planteaba que aumentarían la cifra en juego si decidían dejar solo a un ganador. En esta ocasión, convocaron a exparticipantes para que fueran sus refuerzos, por lo que el exguarda de seguridad solicitó la ayuda de Guajira y le propuso darle 50 millones de pesos.

En total, Kevyn se quedó con mil 200 millones de pesos fuera de la plata que obtuvo a medida que avanzaba en competencia. Poco después de coronarse como campeón, confirmó que le dio más dinero a su compañera, pero se desconoce la cifra exacta.

