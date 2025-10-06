Deisy revela con cuánta plata salió del Desafío y en qué se lo gastará; la cifra impactó

En Preguntas a Muerte estuvo Deisy, la más reciente eliminada del Desafío Siglo XXI, y allí mencionó un tema que a muchos les ha dado curiosidad. Se trata de la cantidad de dinero con la que salió del programa. Cuando Johncito Preguntón la interroga, ella responde entre risas lo siguiente.

Con cuánta plata salió Deisy del Desafío 2025

“No me acuerdo, pero como $2.300.000”, frente a esto, le preguntan qué hará con esa plata, a lo que Deisy dice “me voy a comer un heladito por ahí, no sé”. Posteriormente, afirma que tras su paso por el programa de los colombianos, se viene mucho trabajo y que está muy agradecida con Dios por la oportunidad que le dieron en el Desafío. Asimismo, que está enfocada en seguir creciendo y luchando por su familia.



Ahora bien, refiriéndose a lo que vivió en el reality, primero habló de Eleazar, quien estuvo en Alpha y ahora en Omega. En primer lugar, afirmó que él no es su enemigo y que salió muy bien con todos sus compañeros, pero que con el participante pasaron varias cosas en particular.

“En un principio yo estaba muy prevenida, luego vino la Desiy que le quiso dar la oportunidad para conocerlo, porque puede que no todo sea malo, pero después, hubo situaciones donde definitivamente no me concuerda con lo que dice, piensa y hace”, afirmó.

Tras esto, aclaró la razón por la que le cortó la barba a Eleazar. Ella revela que él la buscó para que se la arreglara y en ningún momento por conveniencia de la participante. Adicionalmente, expresó que a ella no lo odia, pero sí quiso dejar claro que él acostumbraba a llegar a la casa con sus estadísticas a criticar a las mujeres.



“A decir, es las mujeres no tienen palabra. Criticando a Manuela porque ella comía mucho, por él muchas veces no respetaba ni siquiera las porciones de los compañeros. Había muchas situaciones así, contándole por encima, que hacia que yo pusiera un stop y montara por así decirlo, mi tropel”, agregó.

Por otra parte, indicó que ella va a esperar a Rata cuando salga del Desafío Siglo XXI, para tener una conversación con él. Además, dejó muy claro que no tuvo ningún interés de por medio, más allá de la buena conexión que tuvieron. Asimismo, que el participante de Omega le parece lindo, tanto por dentro como fuera.

