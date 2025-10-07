Reacciones de campeones del Desafío a las votaciones: "Me quiero ver competir siendo mamá"

El pasado 6 de octubre se abrieron oficialmente las votaciones para que los fanáticos de la producción de Caracol Televisión escojan un hombre y una mujer pertenecientes al grupo de los ganadores de las últimas ediciones para competir de nuevo en el terreno de juego. Esta noticia no solo emocionó al público ante la posibilidad de ver a los más fuertes en televisión, sino también a los Súper Humanos, quienes invitaron a sus seguidores a apoyarlos a través de la página oficial.

Reacciones de los ganadores del Desafío ante su posible regreso

Tan pronto se publicó la convocatoria en las redes oficiales del programa, los deportistas no dudaron en reaccionar con emoción y hasta se tomaron sus propias cuentas para pedir ayuda para quedar seleccionados.



Paola Solano (del 2021) escribió: "Y a mí quién me apoya, yo quiero (...) Yo me quiero ver competir siendo mamá". Por su parte, Kevyn, el campeón vigente, señaló: "Hola 😏🦍🔥🔥".

Andrea Olaya, más conocida con Valkyria (2022), dijo: "Me va a dar algo con esta noticia 🥹😭❤️‍🔥🤩 (...) Pellízquenme 🥹😭", mientras que Laura Madrid no desaprovechó la oportunidad para demostrarle su apoyo a Galo (2021), su pareja sentimental desde que salieron de la competencia: "Vamosssss @galoapinzon ❤️ este es el momento que muestres que sí eres un campeón ❤️ (...) Quién nos regala votos ❤️".

Sensei (2023) no se quedó atrás, pues también se pronunció, pero a través de las historias de Instagram: "Bueno, mi gente, se dejó venir esto de nuevo y si quieren ver un buen show en pista, ya saben, voten por Sensei".

Ceta (2022) reapareció en la misma plataforma para repostear a quienes le brindaron su apoyo, así como también para abrir una caja de 'Preguntas y respuestas' con la que pudiese despejar dudas. Aleja (2023) y Guajira también se mostraron emocionadas, pues escribieron respectivamente en historias: "Yo más que lista para volver", "Deja que Dios habla por ti, solo campeones".

Recuerda que las votaciones estarán habilitadas hasta el 15 de octubre.

No te pierdas los capítulos del Desafío del Siglo XXI en las noches de Caracol Televisión o a través de nuestra señal en vivo, conéctate de lunes a viernes a las 8:00 p.m.