Qué le pasó a Valentina en el Desafío Millonario: ¿su error le costó el triunfo a Gamma?

En el capítulo 67 del Desafío Siglo XXI se vivió un emocionante Desafío Millonario entre los equipos Omega y Gamma, fuera de la Ciudad de las Cajas. Allí, los nuevos equipos demostraron toda su habilidad, fuerza, comunicación y trabajo en equipo para llevarse 50 millones de pesos y un superpoder para su capitana.

Qué le pasó a Valentina en el Desafío Millonario entre Gamma y Omega

Todos los integrantes de las escuadras participaron en la pista; sin embargo, llamó la atención algo que sucedió con Valentina. La participante tuvo un pequeño error de concentración que, de no haber sido por la rápida reacción de sus compañeros, pudo haberles costado caro y dado ventaja a los rivales.



En el tramo del túnel lleno de costales, Valentina comenzó a sacar los del carril de Omega en lugar de los de Gamma. Fue entonces cuando sus coequiperos le indicaron que estaba en el carril equivocado y luego llegó Tina, de los rosados, a continuar. Además, luego presentó demoras desenredando la cuerda que les permitiría sacar la maraca gigante del túnel.

Cómo fue el Desafío Millonario entre Gamma y Omega

Cuatro integrantes del equipo partieron cargando una maraca gigante. El primer reto fue ponerla de pie para que un jugador subiera por el tubo y sacara un balón de una canasta. Luego continuaron cargando la maraca y la pasaron por tres círculos de madera, después sobre troncos, y más adelante la llevaron para atravesar una maraña de cuerdas.



El recorrido siguió por un túnel lleno de costales hasta llegar a la zona donde, con ayuda de la maraca, hicieron pasar el balón por una canal hasta embocarlo en una canasta.

Una vez conseguido el objetivo, regresaron por toda la pista para entregar la maraca a sus otros cuatro compañeros, quienes buscaron otro balón, lo encestaron y volvieron. El primer equipo en estar completo en la plataforma después de anotar los dos balones se quedó con la victoria.

