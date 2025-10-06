En vivo
La Influencer
Síguenos en::
Tendencias:
EN VIVO DESAFÍO DEL SIGLO
LA INFLUENCER

Publicidad

logopush.png
¿Quieres saber más de las producciones de Caracol TV? Activa las notificaciones y recibirás información al instante.
Nos vemos luego
¡Veámonos!

Publicidad

Cabezote Desafío del Siglo XXI DK
Caracol TV  / Desafío Siglo XXI  / Qué le pasó a Valentina en el Desafío Millonario: ¿su error le costó el triunfo a Gamma?

Qué le pasó a Valentina en el Desafío Millonario: ¿su error le costó el triunfo a Gamma?

Valentina, integrante de Gamma, se adelantó en la pista para ayudar con un obstáculo; sin embargo, un error de concentración y su tardanza en un tramo causaron un leve retraso.

Publicidad

Publicidad

Publicidad