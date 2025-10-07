Hermano de Juan habló de la polémica elección de Katiuska en el 'Desafío': "Me dolió"

El hermano del excapitán de Omega le concedió una entrevista a Carolina Cruz y Carolina Soto en donde se pronunció acerca de los más recientes eventos que han ocurrido en La Ciudad de las Cajas, más específicamente de lo que pasó después del Desafío de Capitanas en el que Katiuska obtuvo el primer lugar. Uno de los momentos más comentados en redes fue el robo que le hizo Yudisa de Juan, pues la líder de los rosados optó por elegir de primeras a Rata para mantener fuerte a la escuadra.

Qué dijo el hermano de Juan sobre la decisión de Katiuska en el Desafío

Aunque aseguró que son grandes amigos y que se conocen desde hace varios años, aceptó que ella cometió un desacierto que sin duda cambió el orden del juego e hizo que se produjeran grandes cambios.



"No solo le dolió a él, yo creo que nos dolió a todos (...) A Katy la conozco como compañera de trabajo, es una gran persona, una gran atleta, pero siento que se le fueron las luces. Obviamente era un riesgo", dijo.



Asimismo, añadió que está seguro de que Juan seguirá dando su cien porciento en cada una de las pistas independientemente del color que esté luciendo en el terreno de juego, pues sabe muy bien que el deportista terminará adaptándose a su nueva realidad y que esto no afectará su desempeño.

Asimismo, aseguró que, a pesar de que considera que Rata es un jugador muy completo gracias a la preparación que tiene por las carreras de OCR, ha sido testigo de que su hermano también se ha estado entrenando físicamente por años y que ha sido ese compromiso el que se ha visto reflejado precisamente en las definiciones.

Finalmente, se refirió a la relación de Juan y Katiuska fuera de la competencia: "Fuimos compañeros de trabajo los tres, entonces sí, se conocen desde antes, entrenamos juntos, compartirnos juntos no solo en la parte deportiva, sino también en los social", explicó.

