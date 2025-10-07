Quién es el galán que interpreta a Kivanch en 'Karsu': su novia es una famosa cantante

Todo está listo para la gran final de 'Karsu, el amor de madre nunca se rinde', la producción que enamoró a los colombianos desde su lanzamiento en octubre de 2024. Los fanáticos podrán conectarse a la transmisión en vivo desde las 6:00 p.m. para poder conocer el desenlace de personajes como Reha, Filiz, Bora y más papeles que integran esta fascinante historia.

Mira también: Así lucen los niños de 'Karsu' años después de grabar la novela: uno ganó importante premio



Quién es el actor que interpreta a Kivanch en 'Karsu'

Se trata de Serkay Tütüncü, un actor y modelo nacido el 7 de febrero de 1991 en Tire, Turquía, por lo que a la fecha (2025) tiene 34 años. En su cuenta oficial de Instagram recoge más de dos millones de seguidores, por lo que acostumbra a compartir contenido relacionado con su faceta dentro del mundo del entretenimiento y algunos detalles de su vida personal.



Según ha expuesto en varias oportunidades, es un apasionado por el surf, el tenis, los paseos en barco y, en general, las actividades al aire libre. Además, ha estado en otros proyectos como 'Masumiyet', 'La trampa del amor', 'El hombre equivocado' y 'Los trapos sucios se lavan en casa', los cuáles han tenido una gran acogida no solo en Turquía sino en los otros países en los que estas historias han sido reproducidas.



Publicidad

Mira también: Capítulo 230 Karsu: Karsu les muestra a sus hijos el nuevo proyecto que tiene con Bora

Tütüncü no ha desaprovechado el espacio que le brindan las redes sociales para presumir a su pareja sentimental. Se trata de Zeynep Bastık, una destacada artista turca de 32 años que se ha hecho famosa por canciones como 'Mod', 'Yalan', 'Her yerde sen', entre otros éxitos musicales.

Publicidad

Mira también: Capítulo 229 Karsu: Bora sorprende a Karsu con una gran noticia

A diario, el joven recibe cientos de mensajes por parte de sus seguidoras, quienes elogian su atractivo físico, pero también su talento para las artes escénicas: "¿Por qué eres tan lindo?", "Wow me encanta tu sonrisa, pero más me gustaba el estilo de corte de pelo en la novela 'Hombre Equivocado'😍", "Tienes un rostro lindo", "Qué hombre tan hermoso", "Es un excelente actor. Nadie pudo hacer mejor a Kivanch", son algunos de los mensajes que se destacan en la red.

No te pierdas Karsu en las noches de Caracol Televisión o en la Señal En Vivo. Puedes revivir los capítulos aquí.

